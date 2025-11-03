ETV Bharat / state

போதைப் பொருள் மூலம் அடுத்த தலைமுறையை ஸ்டாலின் அரசு அழிக்கிறது - எச்.ராஜா குற்றச்சாட்டு!

ஆர்.கே. நகரில் ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்ற போது நாற்பதாயிரம் போலி வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியதாக எச்.ராஜா தெரிவித்துள்ளார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த எச்.ராஜா
செய்தியாளர்களை சந்தித்த எச்.ராஜா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 3, 2025 at 9:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: போதை பொருள் மூலம் அடுத்த தலைமுறையை அழிக்கும் தீய சக்தியாக ஸ்டாலின் அரசு செயல்படுவதாக பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் எச்.ராஜா மதுரை, எஸ்.எஸ்.காலனியில் வசிக்கும் பொது மக்களுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழா துண்டு பிரசுரத்தை வழங்கினார். இதன் பிறகு எச்.ராஜா செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், "குடியரசுத் தலைவர் போன்ற பெரிய பொறுப்புக்கு வாய்ப்பு எப்போது வரும்? என்று கேட்கிறீர்கள்.

கடந்த 35 ஆண்டு காலமாக மாவட்டத் தலைவர் பதவியில் தொடங்கி முக்கிய தலைமை பொறுப்புகள் என முழு பணி சுதந்திரத்துடன் செயல்பட்டு வருவதால் எனக்கு எந்த குறைச்சலும் இல்லை. அதற்கான கவலையும் இல்லை. மாய உலகினில் என்ன வேண்டும் என்றாலும் கதையை சுருட்டிப் பேசலாம்.

தமிழகத்தின் இன்றைய சூழ்நிலை, அரசு நிர்வாகத்தின் சூழ்நிலை, திமுக அரசு ஊழலின் ஒட்டுமொத்த உருவமாக, பிரிவினை சக்திகளின் கூடாரமாக இருக்கிறது. ஸ்டாலின் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் போதைப் பொருட்கள் இல்லாத தமிழகமாக இருந்தது. தமிழக அரசு இன்று வரை ஒரு கிராம் போதைப்பொருளை பிடித்துள்ளதா? ஏனென்றால், அதை திமுகவை சேர்ந்த ஜாபர் சாதிக் தான் அதை விநியோகம் செய்கிறார்.

குறிப்பாக திட்டமிட்டு ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ், டாக்டர் போன்ற குடும்பத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் படிக்கும் பள்ளிகளை டார்கெட் செய்து போதைப் பொருட்களை விற்பனை செய்கிறார்கள். அடுத்த தலைமுறையை அழிக்கக்கூடிய தீய சக்தியாக ஸ்டாலின் அரசு இருக்கிறது.

வாட்ஸ் அப்பில் 10 ரூபாய் நோட்டு அனுப்பி 30 லட்சம், 40 லட்சம் என வேலைக்காக லஞ்சம் பெறுவது விஞ்ஞான ஊழல் தற்போது திமுக ஆட்சியில் நடைபெறுகிறது" என்றார்.

வாக்காளர் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் தொடர்பான கேள்விக்கு, "ஆர்.கே. நகரில் ஜெயலலிதா வெற்றி பெற்ற போது நாற்பதாயிரம் போலி வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று ஸ்டாலின் தான் நீதிமன்றம் வரை சென்றார். இப்போது ஏன் திமுக அதை எதிர்க்கிறது" எனவும் கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: எஸ்.ஐ.ஆர் பணியின் போது அரசியல் கட்சியினர் அதிகாரிகளை தொந்தரவு செய்தால் நடவடிக்கை - ஆட்சியர் எச்சரிக்கை!

மேலும் பேசிய அவர், ரோஷம் உள்ள முதலமைச்சராக இருந்தால் வடமாநில பெண்களை தவறாக பேசிய துரைமுருகனை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்கி இருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

TN GOVT
DRUGS TAMIL NADU
போதைப் பொருள் விற்பனை அதிகரிப்பு
தமிழ்நாட்டில் போதை பொருள்
H RAJA

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.