தேனி: பழங்கால கோயிலை அறநிலையத்துறை பூட்டி இருப்பதால் வழிபட முடியவில்லை - எச். ராஜா குற்றச்சாட்டு
கோயில் இடத்தின் பெயரை திருத்திவிட்டு தர்காவும், தனியார் கல்லூரியும் கட்டப்பட்டுள்ளன என்று எச். ராஜா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : December 28, 2025 at 4:09 PM IST
தேனி: மலை மேல் உள்ள பெருமாள் கோயில் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சென்ற பிறகு அபிஷேக பூஜைகள் செய்து பொதுமக்கள் வழிபட முடியாத நிலை இருப்பதாக எச். ராஜா கூறினார்.
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் அருகே தாமரைக்குளம் பகுதி மலை மீது பழமையான வெங்கடாசலபதி பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில், கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு முதல் இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது.
அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் சென்ற பிறகு, கோயிலில் அபிஷேக பூஜைகளை செய்து பொதுமக்கள் வழிபட முடியாத நிலை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா மலை மீதுள்ள கோயிலுக்கு இன்று வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்தார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், '' இந்த கோயில் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டிற்கு வந்த பிறகு பொதுமக்கள் வழிபட முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர். இந்து விரோத தீய சக்திகளிடம் இந்த அறநிலையத்துறை சிக்கியுள்ளது.
சனாதன தர்மத்தை டெங்கு, மலேரியா கொசுவை போன்று அழிக்க வேண்டும் என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறி இருந்தார். ஆனால், திமுக அரசும், சேகர்பாபுவும் அந்த கொசுக்களை போலத்தான். அமைச்சர் சேகர்பாபு போன்ற இந்து விரோத தீய சக்திகளிடம் இந்த அறநிலையத்துறை சிக்கியுள்ளது.
மலை மேல் உள்ள பெருமாள் கோயில் இடத்தின் பெயரை திருத்திவிட்டு தர்காவும், தனியார் கல்லூரியும் கட்டப்பட்டுள்ளன. இதற்கு அரசு கொடுத்த இடத்தையும் மீறி கோயில் இடத்தையும் ஆக்கிரமித்துள்ளனர். ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள கோயில் நிலங்களை மீட்டு பொதுமக்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இந்துக்கள் இங்கு முழுமையாக பூஜை செய்து வழிபட அனுமதிக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், அறநிலையத்துறை முன்பு போராட்டம் நடத்த வேண்டி இருக்கும். இந்த கோயிலில் உண்டியல் கூட இல்லை. எதற்கு கோயிலை பூட்டிவிட்டு சாவியை எடுத்து வைத்துள்ளனர் என தெரியவில்லை'' என்று தெரிவித்தார்.