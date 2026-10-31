குட்கா முறைகேடு வழக்கு - சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
குட்கா முறைகேடு வழக்கில் 250 சாட்சிகளுக்கு மேல் விசாரிக்க உள்ளதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் சிபிஐ தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
Published : October 31, 2026 at 6:47 PM IST
சென்னை: "குட்கா முறைகேடு வழக்கை மூன்று மாதங்களில் விசாரித்து முடிப்பது எப்படி?" என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யும்படி எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்திய, மாநில அரசு அதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்து தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை தமிழ்நாட்டில் விற்க அனுமதித்ததாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், பி.வி.ரமணா, முன்னாள் டி.ஜி.பி டி.கே.ராஜேந்திரன், சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல் ஆணையர் எஸ்.ஜார்ஜ் உள்ளிட்ட 26 பேருக்கு எதிராக சிபிஐ வழக்குப்பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு விசாரணையானது, சென்னையில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இவ்வழக்கில் குற்றப்பத்திரிகையும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில், விசாரணை அதிகாரியிடம் வாக்குமூலம் அளிக்காதவர்கள் பலர், சாட்சிகளாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால், அவர்களை சிபிஐ தரப்பு சாட்சிகள் பட்டியலில் இருந்து நீக்க வேண்டும் அல்லது அனைத்து சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களின் நகல்களை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக்கோரி முன்னாள் சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் ஜார்ஜ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், 12 வாரங்களுக்குள் விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் என எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு கடந்த ஜூலை 04-ஆம் தேதி உத்தரவிட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், இந்த வழக்கை விசாரித்து முடிக்க மேலும் 3 மாதங்கள் அவகாசம் கோரி சென்னை எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றம், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்துக்கு கடிதம் அனுப்பியிருந்தது.
இதுதொடர்பான வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, சிபிஐ தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "250 சாட்சிகளுக்கு மேல் விசாரிக்க உள்ளோம், 498 ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க உள்ளோம்" என்று வாதிட்டார்.
ஏராளமான சாட்சிகள் விசாரிக்க வேண்டிய நிலையில் மூன்று மாதங்களில் எப்படி வழக்கை விசாரித்து முடிப்பது? என்பது குறித்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்களின் வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு உத்தரவிட்ட உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி, வழக்கு விசாரணையை வரும் நவ.06- ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.