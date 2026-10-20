மளிகை கடையில் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்ட குட்கா பொருட்கள்: முதியவர் கைது

மளிகை கடையில் மலை போல் குவித்து வைக்கப்பட்ட குட்கா பொருட்கள்: முதியவர் கைது
தமிழகத்தில் குட்கா பொருட்களை விற்பனை செய்ய அரசு தடை விதித்துள்ளது.
Published : October 20, 2026 at 8:26 PM IST
வேலூர்: மளிகை கடையில் மலை போல குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குட்கா போதைப்பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
தமிழகத்தில் பான்பராக், ஹான்ஸ், கூல் லிப் போன்ற குட்கா போதைப்பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடையை மீறி இந்த பொருட்களை விற்கும் வியாபாரிகள் மீது காவல்துறையினர் கடும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
எனினும், பல இடங்களில் பெட்டிக் கடைகள், மளிகைக் கடைகளில் குட்கா போதைப்பொருட்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டு அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்டு வருவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே சீவூர் பகுதியில் உள்ள ஒரு மளிகை கடையில் குட்கா போதைப்பொருட்கள் விற்கப்படுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதன்பேரில் குடியாத்தம் நகர காவல் ஆய்வாளர் சிவக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் அந்த கடையில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது கடைக்குள் குட்கா போதைப்பொருட்கள் மலை போல குவிக்கப்பட்டிருப்பதை போலீசார் கண்டறிந்தனர். இதையடுத்து 40 கிலோ எடைக்கொண்ட குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, தடை விதிக்கப்பட்ட குட்கா போதை பொருட்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்து வந்த கடை உரிமையாளர் வெங்கடேசனை (73) போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.