ஆற்காடு அருகே குடோனில் பயங்கர தீ விபத்து – ரூ.19 லட்சம் கோணிப்பைகள் தீயில் எரிந்து நாசம்
கோணிப்பைகள் அதிக அளவில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததால் தீ வேகமாக பரவி குடோன் முழுவதும் பற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
Published : August 10, 2026 at 10:26 PM IST
ராணிப்பேட்டை: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், ஆற்காடு அருகே கோணிப்பை குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் 19 லட்ச ரூபாய் மதிப்பிலான கோணிப்பைகள் தீயில் எரிந்து சேதம் அடைந்தன. தீ விபத்தால் ஏற்பட்ட கரும்புகையால், குடியிருப்புவாசிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.
ஆற்காடு அருகே இளங்கோ என்பவருக்கு சொந்தமான கோணிப்பை குடோன் உள்ளது. இந்த குடோனில் இன்று திடீரென பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால் குடோன் முழுவதும் தீ மளமளவென பரவி கொழுந்துவிட்டு எரிந்தது.
குடோனில் தீ விபத்து ஏற்பட்டதை அறிந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக ஆற்காடு காவல் துறையினர் மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தகவலின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், குடோனில் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த தீயை அணைக்கும் பணியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
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கோணிப்பைகள் அதிக அளவில் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்ததால் தீ வேகமாக பரவி குடோன் முழுவதும் பற்றியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் பெரும் சிரமத்துடன் போராடி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
ரூ.19 லட்சம் மதிப்பிலான கோணிப்பைகள் சேதம்
இந்த தீ விபத்தில் குடோனில் வைக்கப்பட்டிருந்த சுமார் ரூ.19 லட்சம் மதிப்பிலான கோணிப்பைகள் தீயில் எரிந்து நாசமாகி உள்ளதாக உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து, இதுவரை உறுதியான தகவல் தெரியவில்லை. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல்
குடோனில் ஏற்பட்டுள்ள தீ விபத்தை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் திரண்டதால் ஆற்காடு – ஆரணி சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.
குடியிருப்புவாசிகள் பாதிப்பு
குடோனில் கோணிப்பைகள் தொடர்ந்து எரிந்து வந்ததால் அப்பகுதி முழுவதும் அடர்த்தியான கரும்புகை சூழ்ந்து காணப்பட்டது. இதனால் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
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குடோனில் இருந்து தீ மேலும் பரவாமல் இருக்க தீயணைப்புத் துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொண்டனர். தீ விபத்துக்கான முழுமையான காரணம் மற்றும் சேத விவரங்கள் குறித்து முழுமையான விசாரணைக்குப் பின்னரே தெரிய வரும் என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.