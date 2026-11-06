மேடவாக்கம் குளத்தை தூர்வாரியபோது 'ஷாக்' - துருப்பிடித்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட துப்பாக்கி தோட்டாக்கள்
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் இதே குளத்தை சுத்தப்படுத்திய போது பழமையான கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
Published : November 6, 2026 at 1:28 PM IST
சென்னை: மேடவாக்கம் பகுதியில் உள்ள குளத்தை தூர்வாரும் போது துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் துருப்பிடித்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மேடவாக்கம், பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் அமைந்துள்ள நல்ல தண்ணீர் குளத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாகத் தூர்வாரும் மற்றும் தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், இன்று (நவம்பர் 6) குளத்தை ஆழப்படுத்தித் தூர்வாரும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது, மண்ணுக்குள் புதைந்திருந்த துப்பாக்கியின் தோட்டாக்கள் சில துருப்பிடித்த நிலையில் கிடைத்துள்ளன. இதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பணியாளர்கள், உடனடியாக தோட்டாக்கள் குறித்து மேடவாக்கம் காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், அந்தத் தோட்டாக்களைக் கைப்பற்றிப் பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர், இந்தத் தோட்டாக்கள் குளத்திற்குள் எவ்வாறு வந்தன? யாரேனும் குற்றச் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு விட்டு அவற்றை மறைப்பதற்காகக் குளத்தில் வீசிச் சென்றார்களா? அல்லது பழமையான தோட்டாக்களா? என பல்வேறு கோணங்களில் மேடவாக்கம் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தான் இதே குளத்தைச் சுத்தப்படுத்தியபோது பழமையான கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.