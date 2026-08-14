சென்னை விமான நிலையம் வந்த பெண்ணின் பையில் துப்பாக்கி குண்டு: தீவிர விசாரணை
இந்த துப்பாக்கி குண்டை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடந்த ஒரு பொருட்காட்சியில் விலை கொடுத்து வாங்கியதாக போலீசாரிடம் அப்பெண் தெரிவித்தார்.
Published : August 14, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையம் வந்த பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த பெண்ணின் பையில் இருந்து துப்பாக்கி குண்டு கைப்பற்றப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் எல்வீரா அம்ரோசியோ (36). இவர் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் தாய்லாந்து வழியாக பிலிப்பைன்ஸ் செல்வதற்காக இன்று அதிகாலை சென்னை விமான நிலையம் வந்திருந்தார். சென்னையில் இருந்து தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக் செல்லும் தாய் ஏர்வேஸ் விமானத்தில் அவர் பயணம் செய்வதாக இருந்தது.
விமானம் புறப்படுவதற்கு அரை மணிநேரத்துக்கு முன்பு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், பயணிகளை பரிசோதித்து ஒவ்வொருவராக விமானத்துக்கு அனுப்பிக் கொண்டிருந்தனர். இந்நிலையில், பிலிப்பைன்ஸ் பெண் எல்வீரா அம்ரோசியாவின் கைப்பையை மெட்டல் டிகெக்டர் ஸ்கேன் மூலம் பரிசோதித்த போது அதில் அபாய எச்சரிக்கை மணி ஒலித்தது.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அந்த கைப்பையை சோதித்து பார்த்த போது, அதனுள் 7.67 எம் எம் ரக துப்பாக்கியில் பயன்படுத்தும் குண்டு இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரது விமானப் பயணத்தை ரத்து செய்த அதிகாரிகள், அவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது இந்த துப்பாக்கி குண்டை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் நடந்த ஒரு பொருட்காட்சியில் விலை கொடுத்து வாங்கியதாக அப்பெண் தெரிவித்தார். மேலும், இதே குண்டுகளை பிலிப்பைன்சில் இருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் வரும் போது கைப்பையில் எடுத்து வந்ததாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
ஆனால் அவரது விளக்கத்தை ஏற்காத பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அவரையும், அவரிடம் இருந்த துப்பாக்கி குண்டையும் சென்னை விமான நிலைய காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, விமான நிலைய போலீசார் அந்த பெண்ணிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது தனக்கு இதுபோன்ற விதிமுறைகள் சென்னையில் இருப்பது தெரியாது என்றும், துப்பாக்கி குண்டை தெரியாமல் எடுத்து வந்துவிட்டதாகவும் கூறி மன்னிப்பு கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, அவரிடம் இதுதொடர்பாக எழுதி வாங்கிக்கொண்ட போலீசார், அவரை எச்சரித்து அடுத்த விமானத்தில் தாய்லாந்து அனுப்பி வைத்தனர்.