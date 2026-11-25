காற்று மாசு: டெல்லியை மிஞ்சிய கும்மிடிப்பூண்டி- அமைச்சர் ராஜீவ் அதிரடி ஆய்வு
"காற்றின் தரம் திருப்திகரமாகவும், இயல்பு நிலையிலும் உள்ளது; விரைவில் அறிக்கை கொடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் ராஜீவ் கூறியுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 8:37 PM IST
திருவள்ளூர்: காற்று மாசு டெல்லியை விட கும்மிடிப்பூண்டியில் அதிகரித்ததாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ், சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
நாடு முழுவதும் கடுங்குளிர் பொதுமக்களை வாட்டி வதைத்து வருகிறது. குறிப்பாக, வடமாநிலங்களில் நிலவி வரும் கடுங்குளிர் மற்றும் பனிமூட்டத்தால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடுங்குளிர் ஒருபுறம் இருக்க, தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசு அதிகரிப்பால் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர். டெல்லியில் காற்றின் தரக்குறியீடு (Air Quality Index- AQI) மோசமான நிலையில் உள்ளதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாட்டிலேயே அதிக காற்று மாசு பதிவு
இந்த நிலையில், நவம்பர் 21-ம் தேதி, தமிழ்நாட்டின் திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் தொழிற்பேட்டை பகுதியில் காற்றின் தரக் குறியீடு 342 ஆகவும், இரவில் 362 ஆகவும் உயர்ந்திருந்தது. நாட்டிலேயே காற்றின் மாசு அதிகம் பாதித்த பகுதியாக கும்மிடிப்பூண்டி இருந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது. அதே நாளில், தலைநகர் டெல்லியில் காற்றின் தரக்குறியீடு 265 ஆகவும், சென்னையில் காற்றின் தரக்குறியீடு 224 ஆகவும் பதிவானது.
காற்று மாசுவைக் கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை வேண்டும்
"சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகரித்து வரும் காற்று மாசுவைக் கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதற்காக அனைத்து தொழிற்சாலைகளிலும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காற்று மாசு தணிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, தகுதியில்லாத தொழிற்சாலைகளை, அவை சரி செய்யப்படும் வரை மூட ஆணையிட வேண்டும். இத்தகைய நடவடிக்கைகள் மூலம் வாழத் தகுதியற்ற பகுதிகளாக மாறியிருக்கும் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை வாழத் தகுதியான பகுதிகளாக மாற்ற வேண்டும்" என்று தமிழ்நாடு அரசை பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் எம்.பி. வலியுறுத்தியிருந்தார்.
சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ஆய்வு
காற்று மாசு அதிகரிப்பைத் தொடர்ந்து கும்மிடிப்பூண்டியில் உள்ள சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் இன்று (நவ.25) சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் ராஜீவ் அதிரடி ஆய்வு மேற்கொண்டார். அங்குள்ள டயர் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் ஆய்வுச் செய்த அமைச்சர், ஆலையில் இருந்து வெளியேறும் தண்ணீரையும் பார்வையிட்டார்.
பின்னர் சிப்காட் பகுதியில் உள்ள மாவட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகத்தில் நடந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா, கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ விஜயகுமார், சுற்றுச்சூழல் அலுவலர் மேனகா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, "காற்றின் மாசு அதிகரிக்க என்ன காரணம்?" என்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
காற்றின் தரம் குறித்து விரைவில் அறிக்கை
ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் ராஜீவ், "நாட்டிலேயே கும்மிடிப்பூண்டியில் காற்றின் மாசு அதிகரித்துள்ள நிலையில், அதுகுறித்து ஆய்வு நடந்து வருகிறது. இன்று நடைபெற்றது வழக்கமான ஆய்வுதான். கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் ஆய்வு செய்த நிலையில், அந்த அடிப்படையில் மீண்டும் ஆய்வு செய்ய வந்தேன்.
காற்றின் மாசு அதிகரித்தது குறித்து டாக் ஹவுஸ் போட சொல்லியுள்ளேன்; அதனை போட்டால் நுண்துகள்கள் குறையும்; மூன்று நாட்களாக ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருகின்றது; காற்றின் தரம் திருப்திகரமாகவும், இயல்பு நிலையிலும் உள்ளது; விரைவில் அறிக்கை கொடுக்கப்படும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.