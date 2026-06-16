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கும்மிடிப்பூண்டி கொடூரம்: இறந்த குழந்தையின் குடும்பத்திற்கு ரூ. 8 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கிய அமைச்சர்

இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு முதலமைச்சர் விஜய் மிகுந்த வருத்தம் அடைந்ததாகவும், இனி இதுபோன்ற சம்பவம் நடக்கக்கூடாது என தெரிவித்ததாகவும் அமைச்சர் குமார் கூறினார்.

கும்மிடிப்பூண்டி சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு ரூ.8 லட்சத்துக்கான காசோலோயை வழங்கிய அமைச்சர் குமார்
கும்மிடிப்பூண்டி சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு ரூ.8 லட்சத்துக்கான காசோலோயை வழங்கிய அமைச்சர் குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 1:50 PM IST

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திருவள்ளூர்: கும்மிடிப்பூண்டியில் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட 3 வயது சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் ரூ. 8 லட்சம் நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் தொழிற்பேட்டையில் வட மாநிலங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலை செய்து வருகின்றனர். அவர்கள் அருகே உள்ள புதுப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை (ஜூன் 14), வீட்டு வாசலில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த பிஹார் மாநில தம்பதியரின் 3 வயது பெண் குழந்தை மாயமானது.

நீண்டநேர தேடுதலுக்கு பிறகு அந்த குழந்தை, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு அங்குள்ள முட்புதரில் வீசப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அந்தக் குழந்தை கும்மிடிப்பூண்டி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு, பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில்அனுமதிக்கப்பட்டது. எனினும், அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று காலை (ஜூன் 15) அந்தக் குழந்தை உயிரிழந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார், குற்றவாளியை தேடி வந்தனர். இதனிடையே, பெண் ஒருவர் அளித்த தகவலின் பேரில், புதுப்பேட்டை பகுதியில் தங்கியிருந்த பிபின் மாஞ்சி (19) என்ற பிஹார் இளைஞரை பொதுமக்கள் பிடித்து போலீஸில் ஒப்படைத்தனர்.

போலீஸ் விசாரணையில், சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததை அவர் ஒப்புக் கொண்டார். பின்னர், அவரை கைது செய்த போலீசார், அவரை பூந்தமல்லியில் உள்ள திருவள்ளூர் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி உமா மகேஸ்வரியின் இல்லத்தில் ஆஜர்படுத்தினர்.

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வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, பிபின் மான்ஜியை 15 நாட்கள் நீதிமன்ற காவலில் வைத்து விசாரிக்க உத்தரவிட்டார்.இதனைதொடர்ந்து அவர் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

இந்நிலையில், உயிரிழந்த சிறுமியின் குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு சார்பில் ரூ. 8 லட்சம் நிவாரண உதவி அறிவிக்கப்பட்டது.

இதற்கான காசோலையை, சிறுமியின் பெற்றோரிடம் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் குமார், திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ஆகியோர் இன்று நேரில் வழங்கி ஆறுதல் கூறினர்.

அப்போது, இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்டு முதலமைச்சர் விஜய் மிகுந்த மன வருத்தம் அடைந்ததாகவும், இனியும் இதுபோன்ற சம்பவம் யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது என தெரிவித்ததாகவும் அமைச்சர் குமார் கூறினார்.

TAGGED:

கும்மிடிப்பூண்டி சிறுமி
நிவாரணம்
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