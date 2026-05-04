கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் திமுக சார்பில் கோவிந்தராஜன், அதிமுக சார்பில் சுதாகர், தவெக சார்பில் விஜயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஸ்ரீதர் போட்டியிடுகின்றனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:06 AM IST
திருவள்ளூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தமிழ்நாட்டின் வட தமிழக எல்லையில் அமைந்துள்ள முதல் தொகுதியாகும். கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் - 1,22,195
பெண்கள் - 1,29,372
மூன்றாம் பாலினம் - 36
மொத்தம் - 2,51,603
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் 90.97% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னிய சமூக மக்களும் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் தற்போதையை எம்எல்ஏ கோவிந்தராஜன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் சுதாகர், தவெக சார்பில் விஜயகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஸ்ரீதர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக, அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. திமுக கடந்த முறை இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் தொகுதியை வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிரமாக களமாடினர். அதிமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1957-க்கு பிறகு இந்த தொகுதியில் இதுவரை 15 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 5, அதிமுக 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுகவுடன், அதிமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கோவிந்தராஜன், பாமக வேட்பாளர் பிரகாஷை சுமார் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். இந்த தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.