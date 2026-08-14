கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கல்லூரி மாணவன் வெட்டிக் கொலை

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கல்லூரி மாணவன் வெட்டிக் கொலை
சமாதிக்கு மேலே இருந்த ரஞ்சனின் உடலை பார்த்த சிலர், போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
Published : August 14, 2026 at 9:52 PM IST
திருவள்ளூர்: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கல்லூரி மாணவனை வெட்டிக் கொன்ற மர்ம நபர்கள், அவரது உடலை சமாதிக்கு மேலே வீசி சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியை அடுத்த சாணாபுதூர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா-மஞ்சு தம்பதியினர் இளைய மகன் ரஞ்சன் (18).
இவர், சென்னையில் உள்ள அரசு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இதனிடையே, இவருக்கும், அப்பகுதியை சேர்ந்த மற்றொரு தரப்பு இளைஞர்களுக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்துள்ளது.
சில தினங்களுக்கு முன்பு கூட அவர்களுக்கு இடையே பிரச்சனை ஏற்பட்ட போது, அக்கம்பக்கத்தினர் தலையிட்டு சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
இந்த சூழலில், நேற்று இரவு நண்பர்கள் சிலர், ரஞ்சனை செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு வெளியே அழைத்துள்ளனர். தொடர்ந்து, வெளியே சென்ற ரஞ்சன், இரவு வீடு திரும்பவில்லை. அவரது செல்போனும் சுவிட்ச் ஆப் செய்யப்பட்டிருந்தது.
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இதனால் பயந்து போன அவரது பெற்றோர், பல்வேறு இடங்களில் ரஞ்சனை தேடியுள்ளனர். ஆனால், அவர் கிடைக்கவில்லை.
இந்நிலையில், இன்று காலை அவர்களின் வீட்டுக்கு சற்று தொலைவில் உள்ள மயானத்தில் கடுமையான வெட்டுக் காயங்களுடன் ரஞ்சனின் உடல் கிடந்துள்ளது.
சமாதிக்கு மேலே இருந்த அவரது உடலை பார்த்த சிலர், போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர். இதன்பேரில் அங்கு வந்த பாதிரிவேடு போலீசார், ரஞ்சனின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூராய்வுக்காக பொன்னேரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
ரஞ்சனை கொலை செய்தது யார், எதிர் தரப்பை சேர்ந்தவர்கள் கொலை செய்தார்களா என்ற கோணத்தில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.