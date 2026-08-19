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வட்டாட்சியரின் வினோத உத்தரவு; கொதித்தெழுந்த நெட்டிசன்கள்

அய்யாசாமியை பணியிடமாற்றம் செய்வது மட்டும்போதாது, அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சிபிஎம் கட்சி வலியுறுத்தி உள்ளது.

குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம்
குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 19, 2026 at 7:20 PM IST

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திண்டுக்கல் மாவட்டம், குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் பிறப்பித்த ஓர் வினோத உத்தரவால், அவர் சமூக ஊடகங்களில் நெட்டிசன்களின் விமர்சனங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார்.

குஜிலியம்பாறை வட்டத்திற்கு உள்பட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் விவரங்களை சேகரிக்குமாறு வருவாய் ஆய்வாளர்களுக்கு வட்டாட்சியர் அய்யாசாமி பிறப்பித்த உத்தரவுதான் அந்த விமர்சங்களுக்கு காரணம்.

இவ்விரு கட்சியினரின் விவரங்களை சேகரிக்க கிராம உதவியாளர்கள் உரிய ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும், அறிக்கை அளிக்க தவறும் கிராம உதவியாளர்கள் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார் வட்டாட்சியர் அய்யாசாமி.

நேற்று காலை சுற்றறிக்கை வெளியிட்ட வட்டாட்சியர், அன்றைய தினம் மாலைக்குள் விவரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கெடு விதித்திருந்தார்.

பின்னணியில் நடந்தது என்ன?

இந்த அறிக்கை கேட்டதன் பின்னணியை ஆராய்ந்தபோது, பல்வேறு விவரங்கள் தெரியவந்துள்ளன. கடந்த வாரம் தங்கள் பகுதியில் வசிக்கும் மக்களுக்கு இலவச வீட்டு மனைப்பட்டா கேட்டு இடதுசாரி கட்சிகளின் நிர்வாகிகளும் வட்டாட்சியரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர். அப்போது கட்சி நிர்வாகிகள் சிலர் தங்கள் செல்போனில் புகைப்படம் எடுத்ததற்கு வட்டாட்சியர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதனால் வட்டாட்சியருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதை அடுத்து, வட்டாட்சியர் போலீசாரை அழைத்துள்ளார். அங்கு வந்த போலீசார், அவர்களை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

அதன்பிறகே, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இரு கட்சியினரின் விவரங்களை கேட்டு அவசரமாக சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார் வட்டாட்சியர் அய்யாசாமி.

வட்டாட்சியர் அய்யாசாமி, இந்த வினோத சுற்றறிக்கை அனுப்பியது மட்டுமன்றி ஏற்கெனவே பல்வேறு கெடுபிடிகளையும் விதித்து வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. பொதுமக்கள் வட்டாட்சியரை சந்திப்பதற்கு வாரத்தில் 4 நாட்கள் மட்டும், அதுவும் பகல் 12 மணி முதல் 1 மணி வரை மட்டுமே அனுமதி, மனு கொடுக்க வரும் பொதுமக்கள் செல்போன் கொண்டு வரக் கூடாது என பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும் விதித்திருந்தார்.

அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம்

அய்யாசாமியின் வினோத சுற்றறிக்கைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், பொதுமக்களும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். குறிப்பாக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், திமுக எம்.பி. கனிமொழி, அதிமுகவின் ஐடி விங், காங்கிரஸ் மாநிலத் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் ஆகியோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, திண்டுக்கல் சிபிஎம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம் வெளியிட்டுள்ள கண்டன அறிக்கையில்,"கைரேகை சட்டம் அமலில் இருந்த காலத்திலும், அரசியல் இயக்கங்கள் தடை செய்யப்பட்ட காலத்திலும் கூட, இதுபோன்ற சுற்றறிக்கையை வட்டாட்சியர்கள் பிறப்பித்ததில்லை" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதையடுத்து வட்டாட்சியர் பிறப்பித்த அந்த உத்தரவு திரும்ப பெறப்பபடுவதாக திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆட்சியர் துர்கா மூர்த்தி அறிவித்தார். அத்துடன் வட்டாட்சியர் அய்யாசாமியை பணியிடமாற்றம் செய்தும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

இந்த சம்பவங்கள் அனைத்தும் 24 மணி நேரத்தில் நடந்து முடிந்துள்ளன. வட்டாட்சியரின் மக்கள் விரோத போக்கை கண்டித்து, குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன் வியாழக்கிழமை (ஆக.20) போராட்டம் நடத்துவதாக சிபிஎம் அறிவித்துள்ளது.

விமர்சிக்கும் நெட்டிசன்கள்

வட்டாட்சியர் அய்யாசாமியின் உத்தரவை கண்டு நெட்டிசன்கள் தங்கள் மனக்குமுறல்களை சமூக ஊடகங்களில் மீம்ஸ்களாக கொட்டி வருகின்றனர்.

"கம்யூனிஸ்டுகளின் விவரத்தை கேட்ட குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியரே, வியாழக்கிழமை கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லோரும் நேருல வந்து தர்றாங்களாம்" என்று ஒருவர் எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

"என்ன சுற்றறிக்கை விட்டாலும் வரும் 20ம் தேதி குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு‌ மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்!" ‌என்று ஒருவர் சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

"கம்யூனிஸ்டுகளின் முகவரியைக் கேட்ட தாசில்தாருக்கு, கம்யூனிஸ்டுகள் அவருடைய முகவரியையே மாற்றினர். போற இடத்துலாவது பொழப்ப ஒழுங்கா பாரு சாமி " என்று ஒருவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

"Hi குஜிலியம்பாறை வட்டச்சாரியர், இதோ வருகிறோம், அங்கே இருங்க. சேகரிக்கிறாராம் சேகரிக்கிறார்" என்று ஒருவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

"கட்சிகளின் லிஸ்டைக் கேட்கும் இந்த வட்டாட்சியர், தன் வட்டத்தில் உள்ள மணல் கடத்துவோர் பட்டியலையோ, அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்தவர்கள் பட்டியலையோ, சமூகக் குற்றவாளிகள் பட்டியலையோ இதுபோன்று சுற்றறிக்கை போட்டு சேகரித்து வைத்துள்ளாரா?" என்று சிலர் நையாண்டியாக கேட்டுள்ளனர்.

வட்டாட்சியர் இன்னும் சில மாதங்களில் ஓய்வு பெறவுள்ள நிலையில், "ஓய்வு பெறப் போற நேரத்துல இப்படி ஒரு ஓவர் டைம் வேலையா?" என சிலர் மீம்ஸ் வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், அய்யாசாமியை பணியிடமாற்றம் செய்வது மட்டும்போதாது, அவர் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சிபிஎம் கட்சி வலியுறுத்தி உள்ளது.

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GUJILIYAMPARAI TAHSILDAR
CPM OPPOSE
குஜிலியம்பாறை வட்டாட்சியர்
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர்
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