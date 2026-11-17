சர்வதேச நகரமான ஆரோவில் பகுதிக்கு குஜராத் துணை முதல்வர் ஹர்ஷ் சங்கவி வருகை
ஆரோவில்லில் வழங்கப்படும் ஒலி சிகிச்சையால் ஈர்க்கப்பட்ட குஜராத் துணை முதலமைச்சர், அந்த ஸ்வரம் இசை அனுபவத்தை குஜராத்திற்கும் கொண்டு சென்று விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டார்
Published : November 17, 2026 at 5:45 PM IST
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச நகரமான ஆரோவில் பகுதிக்கு குஜராத் மாநில துணை முதலமைச்சர் ஹர்ஷ் சங்கவி நேற்று (நவ.16) அரசு முறை பயணமாக வருகை தந்தார்.
குஜராத் துணை முதலமைச்சர் அடங்கிய குழு, தங்களின் ஆரோவில் பயணத்தை யூனிட்டி பெவிலியனில் தொடங்கினர். அங்கு, யூனிட்டி பெவிலியன் நிர்வாகியும், ஏடிடிசி உறுப்பினருமான ஜெயா, உலக ஒற்றுமையைப் பறைசாற்றும் புகழ்பெற்ற 'அமைதி மேசையின்' ஆழமான முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்ததுடன், உள்ளூர் கைவினை கலைப் பொருட்களையும் காட்சிப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து, குழுவினர் சாவித்ரி பவனுக்கு வருகை தந்தனர். அங்கு டாக்டர் ஜெயந்தி ரவி மற்றும் மூத்த ஆரோவில்வாசிகளால் ஸ்ரீ அரவிந்தரின் தத்துவம் மற்றும் தொலை நோக்குப் பார்வை குறித்து விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. குஜராத் மற்றும் தமிழ்நாடு இடையிலான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கலாச்சாரப் பிணைப்பைப் போற்றும் வகையில் இந்த நிகழ்வு அமைந்தது.
மேலும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாருடனான ஸ்ரீ அரவிந்தரின் நெருங்கிய நட்பு மற்றும் தமிழ் இலக்கியமான திருப்பாவையின் மீது ஸ்ரீ அரவிந்தர் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த ஈடுபாடு குறித்தும் நினைவுகூரப்பட்டது. இப்பயணத்திற்கு புத்துணர்ச்சியூட்டும் கலாச்சார பரிமாணத்தைச் சேர்க்கும் விதமாக, குழுவினர் ஆரோவில்லில் அமைந்துள்ள ஸ்வரம் இசைப் பூங்கா மற்றும் ஆராய்ச்சி மையத்திற்கு சென்றனர்.
ஸ்வரம் நிர்வாகி ஆரேலியோ மற்றும் ஜெயந்தி ரவி ஆகியோர் தலைமையில், சரஸ்வதி மந்திரம் ஓதப்பட்டு பாரம்பரிய இசை வாத்தியங்களுடன் துணை முதலமைச்சருக்கு மனதைக் கவரும் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மேலும் இக்குழுவானது ஒலி ஆராய்ச்சி மையத்தை ஆர்வத்துடன் பார்வையிட்ட குஜராத் துணை முதலமைச்சர் ஹர்ஷ் சங்கவி, திறமையான கலைஞர்களுடன் கலந்துரையாடியதுடன், பாரம்பரிய ஒலி சிகிச்சை இசைக்கருவிகளின் புதுமையான வடிவமைப்பை வெகுவாகப் பாராட்டினார்.
மேலும் ஒலி சிகிச்சையின் மகத்தான ஆற்றலால் ஈர்க்கப்பட்ட குஜராத் துணை முதலமைச்சர் ஹர்ஷ் சங்கவி, இந்தத் தனித்துவமான ஸ்வரம் இசை அனுபவத்தை குஜராத்திற்கும் கொண்டு சென்று விரிவுபடுத்துவது குறித்து ஆக்கப்பூர்வமான ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டார். பின்னர், குழுவினர் புகழ்பெற்ற ஆரோவில் பேக்கரிக்கு வருகை தந்து தங்களுக்கு பிடித்த உணவுகளை உண்டு மகிழ்ந்தனர்.
தொடர்ந்து, ஆரோவிலின் அடையாளமாகத் திகழும் மாத்ரிமந்திரில் இந்த பயணம் நிறைவடைந்தது. அமைதி தவழும் மாத்ரிமந்திரின் உள்ளே நீண்ட நேரம் தியானம் செய்த குஜராத் துணை முதலமைச்சர், தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் நடைபெற்று வரும் மாத்ரிமந்திர் தோட்டங்கள் மற்றும் மாத்ரிமந்திர் ஏரித் திட்டத்தின் மேம்பாட்டுப் பணிகளை மனதாரப் பாராட்டினார்.