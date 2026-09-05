பயிற்சி விமானத்தில் வேலூரில் தரையிறங்கிய கின்னஸ் சாதனையாளர் மேக் ரூதர்போர்ட்
ரூதர்போர்ட் தனது 17-வது வயதில் தனி ஆளாக விமானத்தில் உலகை சுற்றி வந்ததற்காக கின்னல் உலக சாதனை புத்தகத்திலும் இடம்பிடித்துள்ளார்.
Published : September 5, 2026 at 3:37 PM IST
வேலூர்: கின்னஸ் சாதனையாளர் மேக் ரூதர்போர்ட்டின் பயிற்சி விமானம் வேலூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியது.
வேலூர் மாவட்டம் அப்துல்லாபுரம் விமான நிலையத்தில், விமானப் பயிற்சி பள்ளி தொடங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. இதனிடையே, உலகை தனி ஆளாக விமானத்தில் சுற்றி வந்து சாதனை படைத்த இளம் விமானி மேக் ரூதர்போர்ட் தனது தந்தையுடன் பயிற்சி விமானத்தில் வேலூர் விமான நிலையத்திற்கு வந்தார்.
அவரது வருகை, விமானப் பயிற்சி பள்ளி தொடர்பான எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரித்துள்ளது. வேலூரில் விமானப் பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்படும் பட்சத்தில், இந்த பயிற்சியை பெற விரும்பும் அப்பகுதி இளைஞர்களுக்கு தங்கள் சொந்த மாவட்டத்திலேயே, பயிற்சி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
ஏற்கனவே வேலூரில் விமானப் போக்குவரத்திற்கான முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளுடன் விமான நிலையம் உருவாகி வருகிறது. இந்நிலையில், விமானப் பயிற்சி பள்ளி தொடங்கப்படுவது விமானத் துறையில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்திருக்கிறது.
விமானப் பயிற்சி பள்ளி அமைப்பதற்கான பணிகள் மற்றும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், வேலூரில் விமானப் பயிற்சி பள்ளி விரைவில் தொடங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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யார் இந்த மேக் ரூதர்போர்ட்?
உலகை தனி ஆளாக விமானத்தில் சுற்றி வந்து சாதனை படைத்த இளம் விமானி என்ற பெருமையை பெற்றவர் மேக் ரூதர்போர்ட். பெல்ஜியம் நாட்டைச் சேர்ந்த இவர் கடந்த நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு 2022ஆம் ஆண்டில், பல்கேரியா தலைநகர் சோபியாவில் இருந்து விமான பயணத்தை தொடங்கி, 5 மாதங்களில், 5 கண்டங்களில் உள்ள 52 நாடுகளை விமானம் மூலம் சுற்றி வந்து சாதனை படைத்தார்.
ரூதர்போர்ட் தனது 17வது வயதில் தனி ஆளாக விமானத்தில் உலகை சுற்றி வந்ததற்காக கின்னல் உலக சாதனை புத்தகத்திலும் இடம்பிடித்தார். இவருடைய இந்த சாதனை சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றது.
கின்னஸ் சாதனையாளர் மேக் ரூதர்போர்ட்டின் பயிற்சி விமானம், வேலூர் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கிய சம்பவம், விமானப் பயிற்சி பள்ளி தொடங்குவதற்கான முன்னோட்டமாகவும், வேலூர் விமான நிலையத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கான முக்கிய நிகழ்வாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.