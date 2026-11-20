பெரும்பாலான ஊழியர்கள் ராஜினாமாவா? அனல் பறக்கும் சர்ச்சை; 'கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு' நிறுவனம் தந்த விளக்கம்
"ஊழியர்கள் வெளியேறுவது என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் இயல்பாக நடக்கின்ற நிகழ்வு. சிறந்த வேலைவாய்ப்பு, உயர்கல்வி, குடும்ப சூழல் என பல்வேறு தனிப்பட்ட காரணங்களால் 'கைடனஸ் தமிழ்நாடு' நிறுவனத்தில் இருந்து சில ஊழியர்கள் விலகுகின்றனர்"
Published : November 20, 2026 at 5:23 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசின் தொழில் முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு நிறுவனமான 'கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு' (Guidance TamilNadu) நிறுவனத்தில் இருந்து அதிக அளவிலான ஊழியர்கள் ராஜினாமா செய்ததாக தகவல் வெளியான நிலையில், அதனை அந்நிறுவனம் மறுத்துள்ளது.
தமிழக தொழில் துறையின் கீழ் இயங்கும் 'கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு' நிறுவனம், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றி வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை இந்நிறுவனம் வழங்கி வருகிறது. இங்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வரும் ஊழியர்கள், பன்னாட்டு நிறுவனங்களை அணுகுவது, முதலீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கான வசதிகளை ஏற்படுத்துவது உள்ளிட்ட பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
15 பேர் பணி நீக்கம்?
இந்த சூழலில், தவெக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாட்டிற்கு வரவிருந்த தொழில் முதலீடுகள் தொடர்பான தகவல்கள் ஆந்திர அரசுக்கு கசிந்ததாக தொடர்ந்து புகார் எழுந்தது வந்தது. இதன் பேரில், கடந்த இரண்டு மாதங்களில் கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு நிறுவனத்தில் இருந்து 15 ஒப்பந்த ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியது. திமுக ஆட்சியில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் என்பதால் இந்த நடவடிக்கையை தொழில் துறை மேற்கொண்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
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இதனிடையே, பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட 15 பேரில் 3 பேர் உடனடியாக ஆந்திரப் பிரதேச பொருளாதார மேம்பாட்டு வாரியத்தில் பணியில் சேர்ந்துள்ளதாகவும் தகவல் கசிந்துள்ளது. இந்த தகவல் சமூக வலைதளத்தில் வெளியானதையடுத்து, இந்த விவகாரம் தற்போது மீண்டும் சர்ச்சையாகியுள்ளது.
இது ஒருபுறம் இருக்க, கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு நிறுவனத்தில் இருந்து ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்படவில்லை என்றும், சில ஊழியர்கள் ராஜினாமா செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
விளக்கம் அளித்த நிறுவனம்
இந்நிலையில், இந்த விவகாரம் குறித்து கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு நிறுவனம் தற்போது விளக்கம் அளித்துள்ளது. அதில், "கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு ஊழியர்கள் ஜூலை மாதம் ஒட்டுமொத்தமாக ராஜினாமா செய்ததாக ஊடகத்தில் வெளியாகி வரும் செய்தி முற்றிலும் முரணானது. ஊழியர்கள் வெளியேறுவது என்பது ஒரு நிறுவனத்தில் இயல்பாக நடக்கின்ற நிகழ்வாகும்.
சிறந்த வேலைவாய்ப்பு, உயர்கல்வி, இடமாற்றம், குடும்ப சூழல் என பல்வேறு தனிப்பட்ட காரணங்களால் கைடனஸ் தமிழ்நாடு நிறுவனத்தில் இருந்து சில ஊழியர்கள் விலகுகின்றனர். எங்கள் ஊழியர்களின் தனிப்பட்ட தொழில்முறை விருப்பங்களுக்கு நாங்கள் மதிப்பளிக்கிறோம்.
முதலீடுகளை ஈர்ப்பதிலும், வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவதிலும் அண்டை மாநிலங்களுடன் ஆரோக்கியமான மற்றும் ஆக்கப்பூர்வமான முறையில் தமிழகம் போட்டியிட்டு வருகிறது.
இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தமிழகம் பங்களிக்கிறது. உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் முதன்மைத் தேர்வாக தமிழகம் தொடர்கிறது" என தனது அறிக்கையில் கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு நிறுவனம் கூறியுள்ளது.