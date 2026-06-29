உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வை ரத்து செய்க - கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை

உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வை ரத்து செய்க - கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை
டிஆர்பி நடத்திய அரசு கல்லூரிகளுக்கான உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வில் முறைகேடு நடத்திருப்பதாக கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சங்கம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
Published : June 29, 2026 at 6:47 PM IST
சென்னை: ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (டிஆர்பி) நடத்திய அரசு கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் தேர்வை ரத்து செய்து வேண்டும் என கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது.
இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அனைத்து அரசு கல்லூரி யுஜிசி தகுதி கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகிகள் அதன் மாநிலத் தலைவர் தங்கராஜ், சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பள்ளிக்கல்வித்துறை அலுவலக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் இயக்குநரை நேரில் சந்தித்து மனு அளித்தனர்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தங்கராஜ், “தமிழ்நாட்டில் 188 கலை, அறிவியல் கல்லூரிகள் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகள் உள்ளன. இதில் தற்போது 8000-க்கும் மேற்பட்ட உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.
தமிழ்நாடு உயர் கல்வித் துறை உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக 2019-ல் 2,331 காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிப்பை வெளியிட்டு, அதனை ரத்து செய்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, 2,708 உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக 2025 அக்டோபர் மாதம் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தது.
அதன் அடிப்படையில் கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 27-ம் தேதி எழுத்துத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. மொத்தம் உள்ள 48 பாடப்பிரிவுகளுக்கு 42,064 பேர் தேர்வு எழுதினர். அதில் 5 ஐந்து பாடப்பிரிவுகளுக்கு மட்டும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் முதல் கட்டமாக தேர்வு முடிவை இந்தாண்டு பிப்ரவரி 25-ம் தேதி வெளியிட்டது.
இதில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு மார்ச் 11 மற்றும் 12 ஆகிய தேதிகளில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்பட்டது. அதில் தேர்வான 5 பேருக்கு மட்டும் மார்ச் 13-ம் தேதி பணி ஆணையை உயர்க்கல்வித்துறை வழங்கியுள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பணி ஆணை வழங்கிய ஐந்து நபர்களில் 2 நபர்களின் பணி அனுபவ மதிப்பெண்கள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக கடல்சார் உயிரியல் மற்றும் வனவிலங்கு உயிரியல் ஆகிய பாடப்பிரிவில் தேர்வானவர்களின் அனுபவ மதிப்பெண்கள் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு பின்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன” என குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், “மீதமுள்ள 43 பாடபிரிவுகளுக்கு ஜூன் 25-ம் தேதி வெளியிடப்பட்ட முடிவில் பல்வேறு குளறுபடிகள் உள்ளன. கொள்குறிவகையில் நடைபெற்ற தேர்வில் மதிப்பெண் மாற்றம் இல்லை. அதற்கான விடைகளை நாங்கள் பார்த்து தெரிவித்தோம். ஆனால், தாள் 2 விரித்துரைக்கும் வகையிலான தேர்வில் மதிபெண் வழங்கியதில் குளறுபடி நடந்துள்ளது.
முதன்மை பாடப்பிரிவில் 112 மதிப்பெண் எடுத்த ஒருவருக்கு பூஜ்ஜியம் மதிப்பெண் வழங்கி இருப்பதும், முதன்மை பாடத்தில் 54 மதிப்பெண்கள் எடுத்த நபருக்கு 2-ம் தாளில் 50 க்கு 49 மதிப்பெண்கள் வழங்கியிருப்பதும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
விடைத்தாள் திருத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுப்பட்டவர்கள் மிகவும் மெத்தனமாக செயல்பட்டுள்ளனர். எனவே, இந்த தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். முறைகேடுகளுக்கு வழிவகுக்கும் கட்டுரை வினா தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு முறையை தவிர்த்து, அரசு பொறியியல் கல்லூரி உதவிப் பேராசிரியர் போட்டித் தேர்வினை போன்றோ தேர்வை நடத்த வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.