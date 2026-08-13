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அரசு கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை என புகார் ; கௌரவ விரிவுரையாளர் போக்ஸோவில் கைது

பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு குறித்து கௌரவ விரிவுரையாளர் மீது திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு மாணவில் நேரில் சென்று புகார் அளித்தார்.

திருவாரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம்
திருவாரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 4:20 PM IST

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திருவாரூர்: அரசு கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு கொடுத்ததாக கௌரவ விரிவுரையாளரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

திருவாரூர் அருகே இயங்கி வரும் அரசு கலைக் கல்லூரியில், தஞ்சை மாவட்டம் கள்ளப்பெரம்பூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் (43) என்பவர், கௌரவ விரிவுரையாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இதே கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டில் 17 வயது மாணவி பயின்று வருகிறார்.

அந்த மாணவியிடம், கௌரவ விரிவுரையாளர் சதீஷ்குமார் தொந்தரவு தரும் வகையில் நடநது கொண்டதாக புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், வகுப்பறையில் தொடர்ந்து இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி வந்ததுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி, மாணவியை செல்போனிலும் தொடர்பு கொண்டு தொல்லை கொடுத்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

அவரின் தொந்தரவை பொறுத்துக்கொள்ள முடியாத மாணவி, இதுதொடர்பாக முதலில் கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால், இது குறித்து எந்தவித நடவடிக்கையும் கல்லூரி நிர்வாகம் சார்பாக எடுக்கப்படவில்லை என தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதனையடுத்து, நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) திருவாரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று மாணவி புகார் மனு அளித்தார். அந்த புகாரை பெற்றுக்கொண்ட மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் திருவாரூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு மாற்ற உத்தரவிட்டார்.

அவரின் உத்தரவின் படி, அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் பெறப்பட்டு, காவல் ஆய்வாளர் அன்னை அபிராமி மற்றும் போலீசார், இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தினர். தொடர்ந்து, கௌரவ விரிவுரையாளர் சதீஷ்குமார் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, நேற்று இரவு அவரை கைது செய்து நாகப்பட்டினம் சிறையில் அடைத்தனர்.

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ஏற்கனவே, இதே கல்லூரியில் விளையாட்டு பயிற்சிக்கு சென்ற மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கல்லூரியின் உடற்கல்வி ஆசிரியர் ஒருவரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது இரண்டாவதாக கௌரவ விரிவுரையாளர், மாணவிக்கு பாலியல் ரீதியான தொந்தரவு கொடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க பெண் போலீசார் கொண்டு சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடி படையை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கியுள்ளது. இப்படையினர் பள்ளி, கல்லூரிகளில் சென்று விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

GUEST LECTURER ARRESTED
POCSO CASE
கௌரவ விரிவுரையாளர் கைது
கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை
GUEST LECTURER ARRESTED IN POCSO

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