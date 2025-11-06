ETV Bharat / state

ராஜஸ்தானில் இருந்து சப்ளையான போதை மாத்திரை.. முக்கிய புள்ளியை தட்டித் தூக்கிய போலீஸ்!

போதை புழக்கத்தை முடக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், ராஜஸ்தான் வரை சென்று முக்கிய குற்றவாளியை கைது செய்த குடியாத்தம் போலீசாருக்கு பாராட்டு குவிந்து வருகிறது.

கைது செய்யப்பட்ட மருந்து விற்பனை பிரதிநிதி மற்றும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மாத்திரை
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read
வேலூர்: குடியாத்தம் பகுதியில் போதை மாத்திரை மற்றும் ஊசி விற்பனைக்கு முக்கிய புள்ளியாக இருந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த நபரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும், அவரிடம் இருந்து 11 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் - பெரும்பாடி சாலையில் கடந்த செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி குடியாத்தம் போலீசார் வழக்கம் போல் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது, சாலையில் 10-க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் சந்தேகத்திற்கிடமாக அமர்ந்திருந்துள்ளனர். அதனைக் கண்டு சந்தேகமடைந்த போலீசார், அவர்களை பிடிக்க முயன்றனர். அதில் சுதாரித்துக் கொண்ட சிலர் அங்கிருந்து தப்பியோடினர்.

அதில் சிலரை மட்டும் பிடித்து விசாரித்த போது, அவர்கள் தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகள் மற்றும் ஊசிகளை வாங்கி பயன்படுத்தியதும், அவற்றை ஆந்திராவிலிருந்து கொண்டு வந்து விற்றதும் தெரிய வந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, 13 இளைஞர்களையும் கைது செய்த போலீசார், அவர்களிடம் இருந்த போதை மாத்திரைகள் மற்றும் ஊசிகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

அதையடுத்து நடத்திய விசாரணையில், மாத்திரைகளை விற்ற ஆந்திர மாநிலம் வி.கோட்டாவை சேர்ந்த பாஸ்கரன் (22) மற்றும் ராதாகிருஷ்ணன்(41) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர். பின்னர், அவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், போலீசாருக்கு ட்விஸ்டுக்கு மேல் ட்விஸ்ட் கிடைத்துள்ளது. அதாவது, ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்களுக்கு போதை மாத்திரைகளை வழங்கியவர்கள் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்பது தெரிய வந்தது.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரை மற்றும் ஊசிகள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரை மற்றும் ஊசிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த போலீசார், இன்னும் எத்தனை மாநிலத்துடன் தொடர்புள்ளது? முக்கிய புள்ளி யார்? என தீவிரமாக விசாரித்தனர். தொடர்ந்து வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி. அஸ்ரா கார்க், வேலூர் சரக டிஐஜி தர்மராஜன் மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மயில்வாகனன் ஆகியோரின் உத்தரவின் பேரில், சிறப்பு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் போதைப் பொருள் விற்பனை: தாய், மகள் உட்பட 8 பேர் கைது!

ஒன்பது பேர் கொண்ட இந்த தனிப்படை போலீசார், அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி ராஜஸ்தான் விரைந்தனர். அங்கு நடத்திய விசாரணையில், ஜோத்பூர் மாவட்டம் பிகப்பூரா பகுதியை சேர்ந்த பிரதாப் சவுத்ரி (36) என்ற மருந்து விற்பனை பிரதிநிதி போதை மாத்திரைகளை விற்றது உறுதி செய்யப்பட்டது. பின்னர், பிரதாப் சவுத்ரியை கைது செய்த போலீசார், அவரிடம் இருந்த 11 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

பின்னர், அவரை தமிழ்நாடு (குடியாத்தம்) அழைத்து வந்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். போதை மாத்திரை புழக்கத்தை முடக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், ராஜஸ்தான் வரை சென்று முக்கிய குற்றவாளியை கைது செய்த குடியாத்தம் போலீசாருக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது.

