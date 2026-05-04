குடியாத்தம் (தனி): சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் - மாற்றத்தைத் தருமா தவெக?
Published : May 4, 2026 at 7:13 AM IST
குடியாத்தம்: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், வேலூர் மாவட்டத்தின் முக்கியத் தொகுதியான குடியாத்தம் (தனி) தொகுதியின் தற்போதைய பரபரப்பான நிலவரம் குறித்து இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, குடியாத்தம் தொகுதி ஒரு விஐபி தொகுதியாக மாறியுள்ளது. திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு திராவிடக் கட்சிகளும் இத்தொகுதியைக் கைப்பற்றப் பெரும் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன.
நெசவுத் தொழில் மற்றும் விவசாயம் நிறைந்த இத்தொகுதியில் மொத்தம் 2 லட்சத்து 75 ஆயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்தத் தேர்தலில் இங்கு சுமார் 75.40 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளது.
கள நிலவரத்தைப் பார்க்கும் போது, திமுக வேட்பாளருக்கும் அதிமுக வேட்பாளர் பரிதா புருஷோத்தமனுக்கும் இடையேதான் மிகக் கடுமையான நேரடிப் போட்டி நிலவுகிறது. அதிமுக இத்தொகுதியைத் தனது பாரம்பரியக் கோட்டையாகக் கருதுகிறது.
திமுக சார்பில் களம் இறங்கியுள்ள வேட்பாளர், நெசவாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மின்சாரச் சலுகைகள் மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்களை முன்னிறுத்தி வாக்கு சேகரித்துள்ளார். ஆளுங்கட்சியின் செல்வாக்கு இவருக்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை, குடியாத்தம் பகுதியில் நிலவும் உட்கட்டமைப்பு வசதிக் குறைபாடுகள் மற்றும் வேலையின்மைப் பிரச்சனையை முன்னிறுத்திப் பிரச்சாரம் செய்தது. பாமகவின் ஆதரவு இவருக்கு வன்னியர் சமூக வாக்குகளைப் பெற்றுத்தரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இத்தொகுதியின் முக்கியத் திருப்பமாக தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளர் கே. சிந்து களம் கண்டுள்ளார். விஜய்யின் அரசியல் வருகை, குடியாத்தம் பகுதியில் உள்ள இளைஞர்கள் மற்றும் நெசவாளர் குடும்பங்களிடையே ஏற்படுத்திய தாக்கம் முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எனக் கணிக்கப்படுகிறது.
கடந்த 2019 இடைத்தேர்தல் மற்றும் 2021 பொதுத்தேர்தல் என இரண்டிலும் திமுகவே இங்குக் கைப்பற்றியது. இருப்பினும், கடந்த முறை வாக்கு வித்தியாசம் குறைவாக இருந்ததால், இந்த முறை அதிமுக வெற்றியைத் தட்டிப்பறிக்கத் தீவிரமாக முயன்றுள்ளது.
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஜே. எமலன் மற்றும் பிற வேட்பாளர்களும் கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, தோல் தொழிற்சாலை கழிவுப் பிரச்சனை மற்றும் பாலாறு நீர்ப்பாசனக் கோரிக்கைகள் இத்தேர்தலில் முக்கிய அம்சமாக இருந்தது.
முடிவாக, குடியாத்தம் தொகுதியில் நிலவும் இந்த விறுவிறுப்பான மும்முனைப் போட்டியில் யார் முந்தப்போகிறார்கள் என்பது இன்று மாலை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகளின் மூலம் உறுதியாகிவிடும்.