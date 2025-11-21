அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் மகள் வீட்டில் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் 'திடீர்' ரெய்டு!
கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இந்திரா வீடு மற்றும் 3 வர்த்தக நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி இருந்தனர்.
Published : November 21, 2025 at 4:50 PM IST
திண்டுக்கல்: அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் மகள் இந்திராவின் வீட்டில் ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருவதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழக ஊரக வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் மகள் இந்திரா. இவரது கணவர் துவாரக நாதன். இவர்கள் குடும்பத்துடன் திண்டுக்கல் ஆர்.எம். காலனி அருகே உள்ள செவாலியே சிவாஜி நகரில் வசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.21) மதியம் 1.30 மணி அளவில் கோவையில் இருந்து ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு இந்திராவின் வீட்டிற்கு வருகை தந்தனர். பின்னர் வீட்டுக்குள் சென்று சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சோதனை ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது. தகவல் அறிந்து இந்திராவின் வீட்டின் முன்பு திமுக கட்சித் தொண்டர்கள் குவிந்து வருவதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
மேலும் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் இல்லம், அவரது மகனும் பழனி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான ஐ.பி. செந்தில் குமார் வீடு, இந்திரா வீடு மற்றும் 3 வர்த்தக நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.