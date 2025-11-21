ETV Bharat / state

அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் மகள் வீட்டில் ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் 'திடீர்' ரெய்டு!

கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு இந்திரா வீடு மற்றும் 3 வர்த்தக நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி இருந்தனர்.

அமைச்சர் பெரியசாமியின் மகள் இந்திராவின் வீடு
அமைச்சர் பெரியசாமியின் மகள் இந்திராவின் வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 21, 2025 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திண்டுக்கல்: அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் மகள் இந்திராவின் வீட்டில் ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வருவதால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழக ஊரக வளர்ச்சி துறை அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் மகள் இந்திரா. இவரது கணவர் துவாரக நாதன். இவர்கள் குடும்பத்துடன் திண்டுக்கல் ஆர்.எம். காலனி அருகே உள்ள செவாலியே சிவாஜி நகரில் வசித்து வருகின்றனர்.

அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் மகள் இந்திரா
அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் மகள் இந்திரா (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், இன்று (நவ.21) மதியம் 1.30 மணி அளவில் கோவையில் இருந்து ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவு பிரிவு அதிகாரிகள் ஐந்து பேர் கொண்ட குழு இந்திராவின் வீட்டிற்கு வருகை தந்தனர். பின்னர் வீட்டுக்குள் சென்று சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சோதனை ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீடித்து வருகிறது. தகவல் அறிந்து இந்திராவின் வீட்டின் முன்பு திமுக கட்சித் தொண்டர்கள் குவிந்து வருவதால் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.

இதையும் படிங்க: யூடியூபில் இளையராஜாவின் புகைப்படத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது; உயர் நீதிமன்றம் கண்டிப்பான உத்தரவு

மேலும் கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமியின் இல்லம், அவரது மகனும் பழனி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினருமான ஐ.பி. செந்தில் குமார் வீடு, இந்திரா வீடு மற்றும் 3 வர்த்தக நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

MINISTER I PERIYASAMY
DMK MINISTER HOUSE RAID
GST RAID
MINISTER DAUGHTER HOUSE RAID

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.