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காலணி தொழிற்சாலை தொழிலாளி பெயரில் மோசடி - ரூ. 1.50 கோடி ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ் வந்ததால் அதிர்ச்சி

கடந்த சில ஆண்டுகளாக வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், பேரணாம்பட்டு ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள ஏழை எளிய மக்களை குறி வைத்து தொடர்ந்து ஜிஎஸ்டி மோசடி நடைபெற்று வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸுடன் மீனா மற்றும் அவரது கணவர் ஆரோக்கிய தாஸ்
ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸுடன் மீனா மற்றும் அவரது கணவர் ஆரோக்கிய தாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 2:43 PM IST

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திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் காலணி தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து வரும் பெண் தொழிலாளிக்கு ரூ. 1.50 கோடி ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ் வந்தத சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி காதர்பேட்டை வி.எஸ்.கே. நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் மீனா. இவர் ஆம்பூரிலுள்ள தனியார் காலணி தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வருகிறார். இவரது கணவர் ஆரோக்கிய தாஸ் வாணியம்பாடியிலுள்ள தோல் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வருகிறார். இருவரும் காலையிலேயே வேலைக்கு சென்று மாலை 7 மணிக்கு வீடு திரும்புவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், தாம்பரத்திலுள்ள ஜிஎஸ்டி ஆணையரகத்திலிருந்து மீனாவுக்கு நோட்டீஸ் ஒன்று வந்துள்ளது. அந்த நோட்டீஸில், செங்கல்பட்டு - சென்னை முகவரியில், மீனா பெயரில் ‘எம்/எஸ் எம்.என்.டிரேடர்ஸ்’ என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வருவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்த நிறுவனத்தின் பெயரில் காகிதம் மற்றும் இரும்புக் கழிவு வியாபாரம் நடைபெற்றதாக ஆவணங்கள் இருப்பதாகவும், எந்தவிதமான சரக்கு பரிவர்த்தனையும் நடைபெறாமல் போலி பில்கள் மூலம் ரூ.1 கோடியே 50 லட்சத்து 26 ஆயிரத்து 900 அளவிற்கு உள்ளீட்டு வரி வரவு (ஜிஎஸ்டி) மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் நோட்டீஸில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக 30 நாட்களுக்குள் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும், தவறும்பட்சத்தில் சட்டப்படி நடவடிக்கை மற்றும் அபராதம் உள்ளிட்ட மேல்நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நோட்டீஸை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த மீனா, தனது பெயர் மற்றும் ஆவணங்களை பயன்படுத்தி மர்ம நபர்கள் யாரோ போலி நிறுவனம் தொடங்கி மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறி, வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகார் மனுவில், தனக்கும் இந்த நிறுவனத்திற்கும், பரிவர்த்தனைகளுக்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்றும், தனது ஆவணங்களை முறைகேடாக பயன்படுத்திய நபர்களை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

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கடந்த சில ஆண்டுகளாக வாணியம்பாடி, ஆம்பூர், பேரணாம்பட்டு ஆகிய பகுதிகளிலுள்ள ஏழை எளிய மக்களை குறிவைத்து தொடர்ந்து ஜிஎஸ்டி மோசடி நடைபெற்று வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

மேலும், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் கொடுத்தாலும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுப்பதில்லை என்றும், அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் வங்கி பரிவர்த்தனை செய்யமுடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பாதிக்கப்பட்டோர் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர்.

எனவே, மத்திய, மாநில அரசுகள் இந்த பிரச்சினையில் தலையில் ஜிஎஸ்டி மோசடியில் ஈடுபடுவோர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க சட்டதிருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

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VANIYAMBADI GST NOTICE
வாணியம்பாடி ஜிஎஸ்டி நோட்டீஸ்
ஜிஎஸ்டி மோசடி
GST NOTICE OF ONE AND A HALF CR

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