100 நாள் வேலைக்கு செல்லும் மூதாட்டிக்கு ரூ.2.79 கோடி ஜிஎஸ்டி - பறந்து வந்த உத்தரவால் பதறிய குடும்பம்
முதற்கட்ட விசாரணையில், ருக்மணி கொடுத்த ஆதார் கார்டு, பான் கார்டு போன்ற ஆவணங்களை பயன்படுத்தி, மர்ம நபர்கள் போலி நிறுவனம் தொடங்கி பல கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு செய்தது தெரியவந்தது.
Published : July 29, 2026 at 4:10 PM IST
திருப்பத்தூர்: தினக்கூலி வேலைக்கு சென்று அன்றாடம் பிழைப்பு நடத்தும் ஒரு ஏழை மூதாட்டியின் பெயரில் பல கோடி ரூபாய் பணப் பரிவர்த்தனை நடந்துள்ளதாகக் கூறி, அவருக்கு ரூ.2.79 கோடி ஜிஎஸ்டி (GST) நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருப்பது திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம், ஜோலார்பேட்டையை அடுத்த புதூர், படவேட்டு அம்மன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்த முருகேசன் என்பவரின் மனைவி ருக்மணி. இவர் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்படுத்தும் 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் ஏரி தூர்வாரும் பணியில் ஈடுபட்டு, அதில் கிடைக்கும் கூலியை மட்டுமே நம்பி தனது அன்றாட வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார்.
இந்த நிலையில், தனது 100 நாள் வேலைக்கான கூலிப் பணத்தை எடுப்பதற்காக, ருக்மணி திம்ராயன்பேட்டை பகுதியில் உள்ள இந்தியன் வங்கி கிளைக்கு சென்றுள்ளார். அங்கு அவரது கணக்கைச் சரிபார்த்த வங்கிப் பணியாளர்கள், அவரது கணக்கு முடக்கப்பட்டு உள்ளதாகக் கூறி அதிர்ச்சியளித்தனர்.
இதனால் திடுக்கிட்ட மூதாட்டி ருக்மணி, இதற்கான காரணத்தை அதிகாரிகளிடம் கேட்டார். அப்போது, மத்திய ஜிஎஸ்டி நுண்ணறிவுப் பிரிவிலிருந்து (GST Intelligence) அவரது கணக்கை முடக்க உத்தரவு வந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அவரது பெயரில் தொடங்கப்பட்ட வணிகக் கணக்கு ஒன்றின் மூலம் பல கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கான ஜிஎஸ்டி வரியாக ரூ.2.79 கோடியை உடனடியாக அரசுக்கு செலுத்த வேண்டும் என்றும் அந்த நோட்டீஸில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் அந்த நோட்டீஸில், ‘ஆர்.எம். டிரேடர்ஸ்’ என்ற நிறுவனத்தை அவர் நடத்தி வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
தினசரி சில நூறு ரூபாய் கூலிக்காக ஏரி வேலைக்குச் செல்லும் தனக்கு, கோடி கணக்கில் நோட்டீஸ் வந்ததைக் கண்டு மூதாட்டி ருக்மணி நிலைகுலைந்து போனார். வங்கி அதிகாரிகள் மற்றும் காவல் துறையினரின் முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, 100 நாள் வேலைத் திட்டத்திற்காக மூதாட்டி ருக்மணி கொடுத்த ஆதார் கார்டு மற்றும் பான் கார்டு போன்ற ஆவணங்களை பயன்படுத்தி, மர்ம நபர்கள் யாரோ போலி நிறுவனம் தொடங்கி பல கோடி ரூபாய் வரி ஏய்ப்பு மோசடியில் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து ருக்மணி கூறுகையில், “ஒருவேளை சாப்பாட்டிற்கே வழியில்லாமல், கஷ்டப்பட்டு 100 நாள் வேலைக்குச் சென்று பிழைத்து வருகிறேன். எனக்கு எழுதப் படிக்கத் தெரியாது. வங்கிக்குச் சென்றால் கூட கைநாட்டு வைத்து தான் பணத்தை எடுத்து வருவேன்.
என்னுடைய பெயரில் எந்த நிறுவனமும் இல்லை. நான் 100 நாள் வேலைக்குச் சென்று, அதில் கிடைக்கும் வருமானத்தை வைத்து தான் வாழ்ந்து வருகிறேன். எனக்கு எப்படி 2 கோடியே 79 லட்சம் ரூபாய் ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் வந்தது என்று புரியவில்லை.
இதனால் என் வங்கிக் கணக்கும் முடக்கப்பட்டுள்ளது. எனது கணக்கை மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்து, இந்த தவறை அதிகாரிகள் உடனடியாக சரி செய்து தர வேண்டும்" என்று கண்ணீருடன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
மேலும், "எனக்கும் இந்த கோடி ரூபாய் பணத்திற்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்லை. எனது ஆவணங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்திய மோசடிப் பேர்வழிகளைக் கண்டுபிடித்து, என் மீதான இந்த வரி பழியிலிருந்து அரசு என்னை விடுவிக்க வேண்டும்" என்று கண்ணீர் விட்டார்.
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இது தொடர்பாக மாவட்டப் காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளிக்கவும் அவரது குடும்பத்தினர் முடிவு செய்துள்ளனர்