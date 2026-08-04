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ரூ.3.82 கோடி GST வரி ஏய்ப்பு நோட்டீஸ் - வங்கியில் கூலித் தொழிலாளிக்கு காத்திருந்த அதிர்ச்சி

தனது ஆதார் மற்றும் பான்கார்டை தவறாக பயன்படுத்தி இதுபோன்ற மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட கூலி தொழிலாளி தெரிவித்துள்ளார்.

பாதிக்கப்பட்ட நபர் லட்சுமணன்
பாதிக்கப்பட்ட நபர் லட்சுமணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 8:28 PM IST

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திருப்பத்தூர்: காலணி தொழிற்சாலையில் வேலை பார்க்கும் கூலித் தொழிலாளிக்கு ரூ.3.82 கோடி ஜிஎஸ்டி வரி ஏய்ப்பு நோட்டீஸ் வந்துள்ளது அவரை அதிர்ச்சியடைய செய்துள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த பி-கஸ்பா பகுதியை சேர்ந்தவர் லட்சுமணன். தனியார் காலணி தொழிற்சாலையில் பணியாற்றி வரும் இவர், தனது மனைவியின் தங்க நகையை ஆம்பூரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் அடகு வைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், அடகு வைத்த நகையை புதுப்பிக்கச் சென்றபோது, லட்சுமணனின் வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாக வங்கி ஊழியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். அதை கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர், இதுகுறித்து வங்கி ஊழியர்களிடம் விசாரித்துள்ளார்.

அப்போது, லட்சுமணன் கோவையில் ஸ்டீல்ஸ் நிறுவனம் ஒன்றை நடத்தி வருவதாகவும், அதற்காக 3 கோடியே 82 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 280 ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி (GST) செலுத்த வேண்டும் எனவும், அதனாலேயே வங்கிக் கணக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்த வங்கி ஊழியர்கள், ஜிஎஸ்டி ஆணையரகம் அனுப்பிய அதற்கான வரி நோட்டீஸையும் அவரிடம் வழங்கியுள்ளனர்.

அதனைக் கண்டு செய்வதறியாது திகைத்த லட்சுமணன், தனது ஆதார் மற்றும் பான்கார்டை தவறாக பயன்படுத்தி இதுபோன்ற மோசடி நடந்துள்ளதாகவும், தனக்கும் அந்த நிறுவனத்திற்கும் எந்தவித தொடர்பும் இல்லை எனவும், இதுகுறித்து ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

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அதேபோல, கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர், திருப்பத்தூர் அருகே திருமால் நகர் பகுதியை சேர்ந்த ராஜா (57) என்ற கட்டட தொழிலாளிக்கு ஜிஎஸ்டி வரி பாக்கியாக ரூ.13,12,192 செலுத்த வேண்டும் என நோட்டீஸ் வந்திருந்தது.

முன்னதாக, 100 நாள் வேலைக்கு செல்லும் மூதாட்டிக்கு ஜிஎஸ்டி வரியாக ரூ.2.79 கோடியை உடனடியாக செலுத்த வேண்டும் என்று நோட்டீஸ் வந்திருந்தது.

இப்படி ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூலித் தொழிலாளர்களை குறிவைத்து நடத்தப்படும் இந்த ஜி.எஸ்.டி வரி ஏய்ப்பு சம்பவத்தால், பொதுமக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் உள்ளனர். எனவே, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் உரிய விசாரணை செய்து, மோசடி கும்பல் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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