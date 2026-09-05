தலை துண்டித்து இளைஞர் கொடூர கொலை; இருவர் கைது
தற்போது கொலையாளிகளிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், விசாரணை முடிந்த பின்னரே கொலைக்கான காரணம் தெரிய வரும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 5, 2026 at 4:50 PM IST
தென்காசி: பொட்டல்புதூர் அருகே இளைஞரின் தலை துண்டிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிரச்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தென்காசி மாவட்டம், கடையம் அருகே உள்ள பொட்டல்புதூர் பகுதியில் நேற்று (செப்டம்பர் 4) இரவு சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த ஒருவரை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் சிலர் அரிவாளால் தலையை துண்டித்து கொலை செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர், உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து, தென்காசி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அசோக்குமார் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணையை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் கொலை செய்யப்பட்ட நபர், பொட்டல்புதூர் பொன்நகர் பகுதியை சேர்ந்த லட்சுமணன் என்பவரின் மகன் சந்தன குமார் (26) என்பது தெரிய வந்தது.
மேலும், கொடூர கொலையை அரங்கேற்றி விட்டு தப்பி ஓடிய மர்ம நபர்களை கண்டுபிடிக்கும் பொருட்டு அந்த பகுதியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமிராக்களை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். இதன் அடிப்படையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முத்தரசன், கார்த்திக் ஆகிய இருவரை போலீசார் நேற்று இரவே கைது செய்தனர்.
கொலை சம்பவம் தொடர்பாக அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும், இந்த விசாரணை முடிந்த பின்னரே கொலைக்கான முழுமையான காரணம் தெரிய வரும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் நடமாட்டம் மிகுந்து காணப்படக் கூடிய பகுதியில் அரங்கேறியுள்ள இந்த கொடூர கொலை சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியையும், அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.