டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு

விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய 'ஒருமுறை பதிவு தளத்தின்' (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 1:19 PM IST

1 Min Read
சென்னை:குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டுகளை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) வெளியிட்டுள்ளது.

குரூப்-2, குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 828 காலி பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 28-ம் தேதி நடைபெற்றது. 5,53,634 தேர்வர்கள் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 4 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 791 பேர் இந்த தேர்வை எழுதினர். இவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் டிசம்பர் 22ம் தேதி வெளியாகின.

அதன்படி, முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், அடுத்தகட்டமாக முதன்மைத் தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்தத் தேர்வை எழுத குரூப்-2 பதவிகளில் 1,126 பேரும், குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 9,457 பேரும் தகுதி பெற்றவர்களாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்தது. தேர்வர்கள் தங்களுடைய தேர்வு முடிவுகள் www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

குரூப்-2, 2ஏ பதவிகளுக்கு முதன்மைத் தேர்வில் தமிழ் தகுதித்தாள் தேர்வு 2026 பிப்ரவரி 8ம் தேதி காலையிலும், அதே நாள் குரூப்-2ஏ பதவிகளுக்கான தாள்-2 (பொதுப்பாடம்) தேர்வு பிற்பகலிலும் நடைபெற உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, குரூப்-2 பதவிகளுக்கான தாள்-2 தேர்வு (பொதுப்பாடம்) பிப்ரவரி 22ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சண்முகசுந்தரம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலமாக நேரடி நியமனத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகளில் (குருப் 2 மற்றும் 2ஏ பணிகள்) அடங்கியுள்ள பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வின் முடிவுகள் 22.12.2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

  • இப்பதவிகளுக்கான முதன்மை தேர்வு 8.2.2026 காலையில் குருப்-2 ஏ பணிகளுக்கும் (கொள்குறி வகை), 8.2.2026 மாலையில் தமிழ் மொழித் தகுதித் தேர்வு (விரிந்துரைக்கும் வகை) மற்றும் 22.2.2026 காலையில் குருப் -2 பணிகளுக்கும் (விரிந்துரைக்கும் வகை) நடைபெற உள்ளது. தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக் கான தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு (Hall Ticket) தேர்வாணையத்தின் இணையதளமான www.tnpsc.gov.in மற்றும் www.tnpscexams.in-ல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய ஒருமுறை பதிவு தளத்தின் (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து தேர்வுக்கூட (Hall Ticket)அனுமதிச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

