டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வு: ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு
விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய 'ஒருமுறை பதிவு தளத்தின்' (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
Published : January 30, 2026 at 1:19 PM IST
சென்னை:குரூப் 2 முதன்மைத் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட்டுகளை தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) வெளியிட்டுள்ளது.
குரூப்-2, குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 828 காலி பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 28-ம் தேதி நடைபெற்றது. 5,53,634 தேர்வர்கள் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 4 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 791 பேர் இந்த தேர்வை எழுதினர். இவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் டிசம்பர் 22ம் தேதி வெளியாகின.
அதன்படி, முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள், அடுத்தகட்டமாக முதன்மைத் தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்தத் தேர்வை எழுத குரூப்-2 பதவிகளில் 1,126 பேரும், குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 9,457 பேரும் தகுதி பெற்றவர்களாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்தது. தேர்வர்கள் தங்களுடைய தேர்வு முடிவுகள் www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
குரூப்-2, 2ஏ பதவிகளுக்கு முதன்மைத் தேர்வில் தமிழ் தகுதித்தாள் தேர்வு 2026 பிப்ரவரி 8ம் தேதி காலையிலும், அதே நாள் குரூப்-2ஏ பதவிகளுக்கான தாள்-2 (பொதுப்பாடம்) தேர்வு பிற்பகலிலும் நடைபெற உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, குரூப்-2 பதவிகளுக்கான தாள்-2 தேர்வு (பொதுப்பாடம்) பிப்ரவரி 22ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சண்முகசுந்தரம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலமாக நேரடி நியமனத்திற்கு ஒருங்கிணைந்த குடிமைப் பணிகளில் (குருப் 2 மற்றும் 2ஏ பணிகள்) அடங்கியுள்ள பதவிகளுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வின் முடிவுகள் 22.12.2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது.
- இப்பதவிகளுக்கான முதன்மை தேர்வு 8.2.2026 காலையில் குருப்-2 ஏ பணிகளுக்கும் (கொள்குறி வகை), 8.2.2026 மாலையில் தமிழ் மொழித் தகுதித் தேர்வு (விரிந்துரைக்கும் வகை) மற்றும் 22.2.2026 காலையில் குருப் -2 பணிகளுக்கும் (விரிந்துரைக்கும் வகை) நடைபெற உள்ளது. தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக் கான தேர்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு (Hall Ticket) தேர்வாணையத்தின் இணையதளமான www.tnpsc.gov.in மற்றும் www.tnpscexams.in-ல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களுடைய ஒருமுறை பதிவு தளத்தின் (OTR DASHBOARD) மூலமாக மட்டுமே விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளீடு செய்து தேர்வுக்கூட (Hall Ticket)அனுமதிச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.