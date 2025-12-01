ETV Bharat / state

திருமணம் நடந்த சில நிமிடங்களில் துயரம் - குளத்தில் மூழ்கி மணமகன் உயிரிழப்பு

சாலப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சந்தியா தாம்பரத்தில் வாடகை வீட்டில் குடும்பத்துடன் வசித்த போது அஜித்குமாருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நாளடைவில் காதலாக மாறிய நிலையில் இருவரும் 5 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர்.

மணமகன் உயிரிழந்த குளம்
மணமகன் உயிரிழந்த குளம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ராணிப்பேட்டை: திருமணம் முடிந்த சில நிமிடங்களிலேயே மணமகன் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழந்ததால் கிராமமே சோகத்தில் மூழ்கியது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரும்பாக்கம் மேட்டுத்தெருவை சேர்ந்தவர் அஜித்குமார் (27). ஐடிஐ படித்து விட்டு சென்னை தாம்பரம் பகுதியில் மெக்கானிக் கடை நடத்தி வந்தார். இவருக்கும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை சாலப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த சேர்ந்த பி.ஏ பட்டதாரியான சந்தியா (25) என்பவருக்கும், இன்று (டிசம்பர் 1) காலை 6 மணி முதல் 7.30 மணி வரையிலான முகூர்த்தத்தில் அரும்பாக்கம் ரேணுகாம்பாள் கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றது.

திருமணம் முடிந்த சில நிமிடங்களில் மணமகன் அஜித்குமார் மனைவி சந்தியாவிடம், 'அவசரமாக இயற்கை உபாதை கழிக்க அருகே உள்ள குளக்கரைக்கு சென்று விட்டு வருகிறேன்'' என்று கூறிவிட்டு சென்றார். சில நிமிடங்கள் கழித்தும் அவர் திரும்பி வராததால் அவரை தேடிய பெரியவர்கள், மணமகள் சந்தியா கூறிய தகவலின்பேரில் அருகிலிருந்த குளக்கரைக்கு சென்று பார்த்தனர்.

அப்போது குளத்தில் அஜித்குமார் அணிந்திருந்த மாலையும், செருப்பும் மிதந்து கொண்டிருந்தது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த கிராம மக்கள் குளத்திற்குள் மூழ்கி தேடிய போது அஜித்குமார் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டார். அவர் தண்ணீரில் மூழ்கி மயங்கி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவரை புதுப்பாடி, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு தூக்கிச் சென்றனர். பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அஜித்குமார் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக கூறினர்.

அஜித்குமார்
உயிரிழந்த மணமகன் அஜித்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதை கேட்டதும் இரு வீட்டார் மற்றும் உறவினர்கள் அனைவரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்து கதறி அழுதனர். திருமணமான சில நிமிடங்களிலேயே மணமகன் உயிரிழந்தது குறித்து செய்தி அறிந்த மணப்பெண் சந்தியா அதிர்ச்சியில் பேச முடியாமல் திகைத்து நின்றார். பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அவருக்கு ஆறுதல் கூறி அழைத்துச் சென்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சாலப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த சந்தியா தாம்பரத்தில் வாடகை வீட்டில் குடும்பத்துடன் வசித்த போது அஜித்குமாருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. நாளடைவில் காதலாக மாறிய நிலையில் இருவரும் 5 ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளனர். இதன் பிறகு வீட்டாரின் சம்மதத்துடன் நடந்த திருமணம் இவ்வாறு சோகத்தில் முடிந்தது கிராம மக்களுக்கு இடியாய் விழுந்தது.

இதற்கிடையே அஜித்குமாருக்கு பெற்றோர் இறுதி சடங்கு ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கும் போது கலவை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து உடலை கைப்பற்றி வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், போலீசார் இது பற்றி வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.

