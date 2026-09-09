ஆபத்தான கட்டடங்களை கண்டறிந்து இடிக்க நடவடிக்கை- வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது சென்னை மாநகராட்சி
நோட்டீஸ் அனுப்பியும் நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால், மாநகராட்சியால் அக்கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு, அதற்கான செலவுத்தொகை உரிமையாளரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 9, 2026 at 2:30 PM IST
சென்னை: ஆபத்தான, சிதிலமடைந்த கட்டடங்களை கண்டறிந்து இடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் ஆபத்தான மற்றும் சிதிலமடைந்த கட்டடங்களால் குடியிருப்பாளர்கள், வழிப்போக்கர்கள் மற்றும் அருகிலுள்ள கட்டடங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துகளைத் தடுக்கும் பொருட்டு விரிவான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கட்டட உரிமையாளர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகள் குறித்த விவரங்களை பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் வெளியிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பான அறிக்கையில், "உதவிப் பொறியாளர், இளநிலைப் பொறியாளர் ஆகியோர் தங்களின் வார்டுகளுக்குட்பட்டப் பகுதிகளில் வழக்கமான தள ஆய்வுகளின் போது ஆபத்தான கட்டடங்களை அடையாளம் கண்டு, சம்பந்தப்பட்ட உதவிச் செயற்பொறியாளர் மற்றும் மண்டலச் செயற்பொறியாளருக்கு உடனடியாகத் தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
பின்னர் கட்டடத்தின் தன்மை, வயது மற்றும் தற்போதைய நிலை ஆகியவற்றைத் துல்லியமாக மதிப்பீடு செய்ய, உதவிப் பொறியாளர், உதவிச் செயற்பொறியாளர் மற்றும் செயற்பொறியாளர் ஆகியோர் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
குறிப்பிட்ட சொத்து அல்லது கட்டடம் தொடர்பாக உரிமையாளர் மற்றும் வாடகைத்தாரர்களிடையே நீதிமன்ற வழக்கு ஏதேனும் நிலுவையில் உள்ளதா? என்பதை அதிகாரிகள் சரிபார்க்க வேண்டும். பின்பு நீதிமன்ற வழக்கு நிலுவையில் இருந்தாலோ அல்லது நீதிமன்றத்தால் ஏதேனும் குறிப்பிட்ட உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தாலோ, அதை அதிகாரிகள் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
கட்டடத்தின் உறுதியை மண்டலச் செயற்பொறியாளர்களால் மதிப்பிட முடியாத சூழலில், பொதுப்பணித்துறை, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அல்லது ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆகிய நிறுவனங்களில் ஒன்றின் ஆய்வுக்கு அனுப்பி, முறையான சான்றிதழ் கட்டமைப்பு நிலைத்தன்மைச் சான்றிதழ் (Structural Stability Certificate) பெறப்பட வேண்டும்.
ஆய்வறிக்கையின்படி கட்டடத்தைப் பழுது பார்க்கப் பரிந்துரைக்கப்பட்டால், பணிகளின் அளவுக்கு ஏற்ப நியாயமான காலக்கெடுவுக்குள் அதைச் செய்ய உரிமையாளருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்படும். இதற்கான உத்தரவு வட்டார இணை ஆணையாளர், துணை ஆணையாளர் ஆகியோரிடம் இருந்து பெறப்பட வேண்டும். கட்டடத்தை இடிக்க வேண்டுமென அறிக்கையில் தெளிவாகப் பரிந்துரைக்கப்பட்டால், சென்னை மாநகராட்சிச் சட்டத்தின் பிரிவு 258- ன் கீழ் உரிமையாளருக்கு நோட்டீஸ் வழங்கப்படும். இதன் நகல் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், ஐஐடி மெட்ராஸ் ஆகியவற்றின் அறிக்கை நகல் வாடகைதாரர்களுக்கும் அனுப்பப்படும்.
நோட்டீஸ் அனுப்பியும் உரிமையாளர் நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறினால், மாநகராட்சியால் அக்கட்டடம் இடிக்கப்பட்டு, அதற்கான செலவுத்தொகை உரிமையாளரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும். இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் தனியார் கட்டடங்கள் மற்றும் அரசு கட்டடங்கள் ஆகிய இரண்டிற்கும் சமமாகப் பொருந்தும். ஆபத்தான கட்டடத்தைக் காலி செய்யுமாறு பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை மீறுபவர்கள் அல்லது வெளியேற மறுப்பவர்கள், காவல்துறை அதிகாரிகளின் உதவியுடன் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்படுவர்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.