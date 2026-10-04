சென்னையில் இதுவரை 4,592 பேர் டெங்குவால் பாதிப்பு - மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் தாரேஸ் அகமது தகவல்
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் டெங்கு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருவதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் தாரேஸ் அகமது கூறியுள்ளார்.
Published : October 4, 2026 at 7:00 PM IST
சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் நடப்பாண்டில் இதுவரை 4,592 பேர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைச் செயலாளர் தாரேஸ் அகமது தெரிவித்துள்ளார்.
கூவம் ஆற்றில் டிரோன் மூலம் கொசுப்புழுக்கள் நாசினி மருந்து தெளித்தல் பணியை மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அரசுச் செயலாளர் தாரேஸ் அகமது ஆய்வு செய்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் நடப்பாண்டில் இதுவரை 4,592 பேர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் எந்த இறப்புகளும் நிகழவில்லை. மொத்தம் 16,254 பேரிடம் டெங்கு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னை மாநகராட்சியில் செப்டம்பர் மாதத்தில் 1,293 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு இருந்தது. 3,703 கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் பணியில் உள்ளனர். 100- க்கும் மேலான மருத்துவ முகாம்கள் தினமும் நடைபெறுகின்றன. அனைத்து இடங்களிலும் இந்த கொசு ஒழிப்பு மற்றும் டெங்கு விழிப்புணர்வுப் பணிகள், சென்னை மாநகராட்சியில் சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன.
டெங்கு பாதிப்பு 20,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது. அதனால் அனைத்துக் காய்ச்சல் பாதிப்புகளையும் பரிசோதனை செய்ய சொல்லியிருக்கிறோம். கட்டாயமாக நாம் எல்லாவற்றையும் பரிசோதனை செய்து மேலாண்மை செய்ய வேண்டும். டெங்குவை பொறுத்தவரை காய்ச்சல் குறைகிற நேரத்தில் அபாயம் அதிகமாக இருக்கும். அதையெல்லாம் கவனித்து, திரவப் பராமரிப்பு மேலாண்மையை மிக முக்கியமான ஒன்றாக சுகாதாரத்துறை பார்த்து வருகிறது. பருவகால மாறுபாட்டின் காரணமாக டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும். அதை நாம் எவ்வாறு மேலாண்மை செய்து எண்ணிக்கையைக் குறைக்கிறோம் என்பதுதான் முக்கியம். பாதிப்பு சீராகி குறைந்து, நிலைபெற்றுள்ளது" என்றார்.
அதனைத் தொடர்ந்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில், "பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் கடந்த ஒரு மாதத்திலேயே ரூபாய் 7.2 லட்சம் அபராதம் விதித்துள்ளோம். வணிக நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் பலமுறை கூறியும் குப்பைகளை அகற்றாத சில வீடுகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த ஒரு மாதமாக அரசு எடுக்கின்ற நடவடிக்கைகளால் பொதுமக்கள் மிக விழிப்புணர்வோடு ஒத்துழைப்பு தருகின்றனர். தாழ்வான பகுதிகள், குப்பை கொட்டும் இடங்கள் மற்றும் காலியிடங்களை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். கொசுப்புழு உற்பத்தியாகும் கொள்கலன்களை அகற்றும்போது அவர்களுக்கே காண்பித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறோம்.
சென்னை மாநகரப் பகுதியில் 3,000 கி.மீ.க்கும் அதிகமான மழைநீர் வடிகால்களும்,நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுப்பாட்டில் 250 கி.மீ வடிகால்களும் என மொத்தம் 3,300 கி.மீ மழைநீர் வடிகால்கள் உள்ளன. இதில் அடைப்புள்ள 1,600 கி.மீ பகுதியில் 1,400 கி.மீ தூர்வாரப்பட்டுவிட்டது. மீதமுள்ள 200 கி.மீ பணிகள் இந்த வாரத்திற்குள் முடிவடையும். 99% பணிகள் நிறைவுப் பெற்றுள்ளன. இந்த ஆண்டு சூப்பர் எல் நினோ என்பதால் அதிக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கடல் அலை ஏற்றம் போன்ற நேரங்களில் தண்ணீர் உள்வாங்க தாமதமானால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 215 நிவாரண மையங்களும், 111 ஒருங்கிணைந்த சமையலறைகளும் தயார் நிலையில் உள்ளன. 15 மண்டல அலுவலர்களாக இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரிகளும், 7 அமைச்சர்களும் நியமிக்கப்பட்டு ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகிறோம்.
மாநகராட்சியின் பொதுவான நிதி நிலையில் சில குறைபாடுகள் இருந்தன. இருப்பினும், தமிழ்நாடு அரசு நிலுவைக் கட்டணங்களைத் தீர்க்க ரூபாய் 1,100 கோடியும், கடனாக ரூபாய் 300 கோடியும் ஒதுக்கியுள்ளது. பருவமழை முன்னெச்சரிக்கைப் பணிகளுக்காக முதலமைச்சர் ரூபாய் 100 கோடி நிதி ஒதுக்கி, அதற்கான பணிகள் மற்றும் ஒப்பந்தப் புள்ளிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, பருவமழைப் பணிகளுக்கு எந்த நிதிப் பற்றாக்குறையும் இல்லை. நீண்டகால மூலதனப் பணிகளுக்கு உலக வங்கி மற்றும் ‘ஜைக்கா' (JICA) போன்ற வெளிநாட்டு நிதியுதவித் திட்டங்கள் மூலம் பணிகளைச் செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.