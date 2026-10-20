கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வருவோருக்கு பரோல் - பாஜக கடும் கண்டனம்
கோவையில் கடந்த 1998 பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி தொடர் குண்டுவெடிப்புச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. இதில், 58 பேர் உயிரிழந்தனர். 250-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
Published : October 20, 2026 at 10:43 PM IST
கோயம்புத்தூர்: கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்துவரும் ஐந்து பேருக்கு 60 நாட்கள் பரோல் வழங்கப்பட்டிருப்பதற்கு பாஜக கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
கோவை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டவர்களுக்கு பரோல் வழங்கப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக கோவை மாவட்ட பாஜக தலைவர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, மாவட்ட பாஜக சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில்,' 1998ஆம் ஆண்டு கோவை தொடர் குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து வரும் 5 கைதிகளுக்கு 60 நாள் பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சிறைத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவர்களுக்கு தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக பரோல் வழங்கப்பட்டதாகவும், இதற்கு முன்பும் பரோல் வழங்கப்பட்ட நிலையில் சட்டமன்றத் தேர்தல் காலத்தில் அது ரத்து செய்யப்பட்டதாகவும், தற்போது மீண்டும் கோரிக்கையின் அடிப்படையில் பரோல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
கோவை குண்டுவெடிப்பு போன்ற மிகக் கடுமையான வழக்கில் ஆயுள் தண்டனை பெற்றவர்களுக்கு 60 நாள் பரோல் வழங்கப்பட்டிருப்பது தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு கேள்விகள் எழுவது இயல்பானது.
பரோல் வழங்கப்பட்டதன் சட்ட அடிப்படை என்ன?
எந்த விதிகளின் கீழ் இந்த பரோல் வழங்கப்பட்டது?
பரோல் வழங்க பரிந்துரை செய்தது யார்?
இறுதி உத்தரவை பிறப்பித்த அதிகாரம் யாரிடம் இருந்தது?
இந்த 60 நாள் காலத்திற்கு என்னென்ன நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன?
கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர்கள் செல்லும் இடங்கள் மற்றும் அவர்களது நடமாட்டத்திற்கு என்ன கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன?
அவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் காவல் கண்காணிப்புக்காக என்ன ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன?
முன்னதாக தேர்தல் காலத்தில் பரோல் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது எந்த புதிய நடைமுறை அல்லது காரணத்தின் அடிப்படையில் மீண்டும் பரோல் வழங்கப்பட்டது?
இந்த கேள்விகளுக்கு தமிழக அரசு மற்றும் சிறைத்துறை தெளிவான பதிலை மக்களுக்கு அளிக்க வேண்டும்.
பரோல் என்பது சட்டத்தின் கீழ் வழங்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறையாக இருக்கலாம். அதே நேரத்தில், கோவை குண்டுவெடிப்பு போன்ற மிகக் கடுமையான வழக்குகளில் அந்த நடைமுறை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டது என்பது வெளிப்படையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
எனவே, இந்த 60 நாள் பரோலுக்கான முழுமையான உத்தரவு, சட்ட விதி, பரிந்துரை நடைமுறை, விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கத்தை வெளியிட வேண்டும்.
இது எந்தவொரு தனிநபரின் மதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கேள்விகள் அல்ல. சட்டம் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியாகவும், அதன் நடைமுறை வெளிப்படையாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதே எங்களது கோரிக்கை.
கோவை மக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டத்தின் மீதான நம்பிக்கையை உறுதி செய்யும் வகையில் தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் முழுமையான விளக்கத்தை அளிக்க வேண்டும்' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க:'ஜந்தர் மந்தர் 2.0'... ஞானேஷ்குமார் பதவி விலகக் கோரி சென்னையில் போராட்டம்: இடதுசாரி மாணவர் கூட்டமைப்பு அறிவிப்பு
கோவையில் கடந்த 1998 பிப்ரவரி 14-ஆம் தேதி தொடர் குண்டுவெடிப்புச் சம்பவங்கள் நடைபெற்றன. இதில், 58 பேர் உயிரிழந்தனர். 250-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இதுதொடர்பாக போலீஸார் விசாரணை மேற்கொண்டு ஏராளமானோரைக் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
அந்த வகையில், கோவையை சேர்ந்தவரும், தடை செய்யப் பட்ட அமைப்பின் நிர்வாகியாக இருந்தவருமான முகமது அன்சாரி கைது செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து, அவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில், உயர் பாதுகாப்புப் பிரிவில் அடைக்கப்பட்டார்.
இதேபோல, குண்டுவெடிப்பு வழக்குத் தொடர்பாக முகமது அலி, முகமது ஆஜம், மோனப்பா, நவாப்கான் ஆகியோ ரும் கைது செய்யப்பட்டு, ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இந்நிலையில், முகமது அன்சாரியின் நெருங்கிய உறவினர் உடல் நலக்குறைவால் சில நாள்களுக்கு முன் உயிரிழந்தார். அவரது இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்பதற்காக முகமது அன்சாரி கோவை மத்திய சிறையில் இருந்து மூன்று நாள்கள் பரோலில் வெளியே வந்தார்.
இதற்கிடையே, முகமது அன்சாரி, முகமது அலி, முகமது ஆஜம், மோனப்பா, நவாப்கான் ஆகியோர் பரோல் கேட்டு டிஜிபி அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அதன் பேரில் 5 பேருக்கும் 60 நாள்கள் பரோல் கடந்த சனிக்கி ழமை வழங்கப்பட்டது. முகமது அன்சாரி ஏற்கெனவே பரோலில் சென்ற நிலையில், மீதமுள்ள 4 பேரும் சனிக்கிழமை பரோலில் சென்றனர்.