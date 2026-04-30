அமைச்சர் சேகர்பாபுவுக்கு பயந்த த.வெ.க வேட்பாளருக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு
சென்னை துறைமுகம் தொகுதி த.வெ.க வேட்பாளர் சினோரா அசோக், அமைச்சர் சேகர்பாபுவால் தனக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
Published : April 30, 2026 at 7:20 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் சேகர்பாபு கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக புகார் அளித்த துறைமுகம் தொகுதி த.வெ.க வேட்பாளர் சினோரா அசோக்கிற்கு போதுமான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த வாரம் ஏப்ரல் 23 அன்று முடிவடைந்தது. மே 4 அன்று தமிழ்நாட்டின் அடுத்த முதலமைச்சர் யார் என்பது தெரியவரும் நிலையில், ஆளும் தி.மு.க-விற்கு சவாலாக நடிகர் விஜய்-யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் களம்கண்டுள்ளது.
பரபரப்பான இந்த தேர்தல் களத்தில் வாக்குப்பதிவு நாளன்று இவ்விரு கட்சியினரும் மாறி மாறி மோதிக்கொண்ட நிகழ்வும் அரங்கேறியது.
இந்நிலையில், சென்னை துறைமுகம் தொகுதி த.வெ.க வேட்பாளர் சினோரா அசோக் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த வழக்கில், வாக்குப்பதிவு நாளான ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி அமைச்சர் சேகர்பாபு தனது அடியாட்களுடன் தன்னைத் தாக்கினார் என்றும், மேலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளில் தாக்குதல் நடத்தப்படலாம் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எனவே, தனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் உள்ளதாகவும், தோல்வி பயத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை நாள் அன்று தன்னை தாக்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து காவல்துறை ஆணையரிடம் புகார் அளித்துள்ளதாகவும், ஆனால் ஒரு காவலரை மட்டுமே பாதுகாப்புக்காக வழங்கியுள்ளதாக சினோரா தனது மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், சேகர்பாபுவால் தனக்கு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் உள்ளதால், தனது வீட்டிற்கு நிரந்தரமாக காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு அளிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார். இந்த வழக்கு நீதிபதி எம். நிர்மல் குமார் முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், சென்னை துறைமுகம் த.வெ.க வேட்பாளர் சினோரா அசோக்கிற்கு போதிய காவல்துறை பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். இதை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
துறைமுகம் தொகுதியைப் பொருத்தவரை, தமிழ்நாட்டின் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சராக இருக்கும் சேகர் பாபுவும், அ.தி.மு.க-வில் இருந்து ஆர்.மனோகரும், நாம் தமிழர் கட்சியில் இருந்து ஆர்.ஃபௌசன் ஷரீப்பும், தவெகவின் சினோரா அசோக்கும் தேர்தல் களத்தில் உள்ளனர்.