ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணியை காவலில் எடுத்து விசாரிக்க எஸ்ஐடிக்கு மீண்டும் அனுமதி
பணப்பரிமாற்றம் குறித்து ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி உள்ளிட்ட நான்கு பேரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என எஸ்ஐடி தரப்பில் வாதம் முன்வைக்கப்பட்டது.
Published : October 23, 2026 at 7:58 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட்ஸ் வீரமணி உள்பட மூன்று பேரை, 2 நாட்கள் மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
சிறுமிகளை வன்கொடுமை செய்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி உள்ளிட்ட 7 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் நான்கு பேர் மீது குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறுமிகள் வன்கொடுமை புகாரில் வீரமணி மீது இதுவரை 7 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதுவரை 11 சிறுமிகள் ஜெம் வீரமணி தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய ஜெம் வீரமணி மீதான இந்த வழக்கை விசாரிப்பதற்கு பெண் அதிகாரிகள் அடங்கிய சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே, குற்றச்சாட்டுக்குள்ளான வீரமணி உள்ளிட்டோரை ஏற்கனவே சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் காவலில் எடுத்து விசாரித்தனர். இந்நிலையில், வீரமணி உள்பட நான்கு பேரை மூன்று நாட்களுக்கு மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சிறப்பு புலனாய்வு குழு சென்னை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
இந்த மனு நீதிபதி பத்மா முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வீரமணி தரப்பில், "வீரமணிக்கு 84 வயது ஆகிறது. வயது முதிர்வு காரணமாக ஏற்கனவே சிறைக்குள் விசாரணை நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும், அவரை வெளியே அழைத்துச் செல்வது அவசியமோ அல்லது பொருத்தமானதோ அல்ல. வெளியே அழைத்துச் சென்றால் அவரது உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளது. விசாரணை என்ற பெயரில் அவரை காவல் துறையினர் துன்புறுத்துகின்றனர்" என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.
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சிறப்பு புலனாய்வு குழு தரப்பில், "பணப்பரிமாற்றம் குறித்து மீண்டும் நான்கு பேரிடம் விசாரணை நடத்த வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி எஸ்.பத்மா, வீரமணி, சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை 2 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வு குழுவுக்கு அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டார்.