கஞ்சா போதையில் தாத்தா, பாட்டியை தீவைத்து எரித்த பேரன் - மன்னார்குடியில் பரபரப்பு

தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்களை ஒழிக்க தமிழ்நாடு அரசு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

அய்யப்பனின் தாத்தா பாட்டி வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 4:28 PM IST

திருவாரூர்: கஞ்சா போதையில் தாத்தா, பாட்டியை கொடூரமான முறையில் பேரன் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடியை அடுத்த காரக்கோட்டை பகுதியில் வசித்து வரும் தம்பதி கலியமூர்த்தி- தேவி. இவர்களது மகன் அய்யப்பன் (வயது 32). தனது மனைவி மற்றும் மகனை விட்டு பிரிந்து நீண்ட காலமாக வெளிநாட்டில் கலியமூர்த்தி பணிபுரிந்து வருகிறார். தனது தந்தை பிச்சமுத்து (வயது 80), தாய் சந்திரா (வயது 75) ஆகியோருக்கு மட்டும் மாதந்தோறும் கலியமூர்த்தி பணம் அனுப்பி வந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், பொறியியல் படிப்பை நிறைவுச் செய்துள்ள அய்யப்பன், வேலையின்றி மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததுடன் கஞ்சா போதைக்கும் அடிமையாகியுள்ளார். தனது தாத்தா, பாட்டி வீட்டில் அய்யப்பன் வசித்து வந்துள்ளார். இந்த சூழலில் நேற்று (மே 14) அதிகாலை பிச்சமுத்து, சந்திரா நன்றாக உறங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளனர். அப்போது, அய்யப்பனுக்கு கஞ்சா போதை தலைக்கு ஏறிய நிலையில் தனது தாத்தா, பாட்டியை மதுப்பாட்டிகள் மற்றும் இரும்புக் கம்பியால் கொடூரமாகத் தாக்கிக் கொலைச் செய்துள்ளார்.

அதைத் தொடர்ந்து, வீட்டில் இருந்த எண்ணெய்யை எடுத்து இருவர் மீதும் ஊற்றி தீவைத்து எரித்துள்ளார். இதில் முதியவர்கள் இருவரும் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர். சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து விரைந்து வந்த மாவட்ட காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் மணிவண்ணன், வடுவூர் காவல் நிலையத்தின் ஆய்வாளர் சுகந்தி ஆகியோர் இருவரின் சடலங்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மன்னார்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தனது மகனை வீட்டில் வைத்து பூட்டிய தாய் தேவி, காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். இதையடுத்து, விரைந்து வந்த வடுவூர் காவல்துறையினர் அய்யப்பனை கைது செய்து அவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.

மன்னார்குடி பகுதிகளில் கஞ்சா புழக்கம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், மன்னார்குடி காவல்துறையினர் கடுமையான நடவடிக்கையை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருட்களின் புழக்கத்தை ஒழிக்க தமிழ்நாடு அரசு காவல்துறையினர் மூலம் பல்வேறு கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கஞ்சா போதையில் தனது தாத்தா, பாட்டியையே பேரன் கொடூரமான முறையில் கொலை செய்த சம்பவம் மன்னார்குடி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

