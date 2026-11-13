சொத்தை எழுதி தராத ஆத்திரத்தில் பாட்டியை கொடூரமாக கொலை செய்த பேரன்
இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக பூதப்பாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து பாட்டியை கொலை செய்த சதிஷ் குமாரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : November 13, 2026 at 10:47 PM IST
கன்னியாகுமரி: சொத்தை எழுதி தராத ஆத்திரத்தில் பாட்டியை கொடூரமாக முறையில் பேரன் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பூதப்பாண்டி அருகே உள்ள நன்றிக்குழி கோயில் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் சாமுவேல். இவருடைய மனைவி மூதாட்டி இன்பமுத்து வயது (78). இவர்களுடைய மகள் மல்லிகாவுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். இதில் மூத்த மகன் சதீஷ்குமார் (வயது 29) டிரைவராக இருந்து வருகிறார். திருமணமாகாத இவர் தன்னுடைய பாட்டி வீட்டுக்கு அடிக்கடி செல்வது வழக்கம்.
அப்போது அரை சென்ட் நிலத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள பழைய வீட்டை தனது பெயருக்கு எழுதி தரும்படி பாட்டி இன்பமுத்துவிடம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு அவர் மறுப்பு தெரிவித்ததாக தெரிகிறது. இது சதீஷ்குமாருக்கு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால் பாட்டியின் மீது தீராத கோபத்தில் சதீஷ்குமார் இருந்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கடந்த இரு நாட்களுக்கு முன்பு இரவு பாட்டி வீட்டுக்கு சதீஷ்குமார் சென்றுள்ளார். அங்கு இன்பமுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தார். இதனைப் பார்த்த சதீஷ்குமார் திடீரென பாட்டியை சரமாரியாக தாக்க தொடங்கியுள்ளார்.
இதனை சற்றும் எதிர்பாக்காத மூதாட்டி அலறி உள்ளார். எனினும் ஆத்திரம் தீராத சதீஷ்குமார் அவரின் உடலை தூக்கிக்கொண்டு சிமெண்ட் தரையில் ஓங்கி வீசி உள்ளார். பிறகு அங்கிருந்து தப்பி ஓட்டிவிட்டார். இந்த கொடூர தாக்குதலில் படுகாயம் அடைந்த பாட்டியை அக்கம்பாக்கத்தினர் மீட்டு ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்த்தனர்.
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ஆனால் சிகிச்சை பலனின்றி மூதாட்டி நேற்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து இன்பமுத்துவின் மற்றொரு மகன் சுந்தர்ராஜ் அளித்த புகாரின் பேரில் பூதப்பாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து பாட்டியை கொலை செய்துவிட்டு தப்பி ஓடிய சதீஷ் குமாரை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.