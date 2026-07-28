வறுமையில் வாடிய பாட்டியால் மனமுடைந்த சிறுமி விபரீத முடிவு - திருப்பூரில் சோகம்
சிறுமியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும், அவரை திட்டிய பெண்ணை விசாரிக்க வேண்டும் என்று உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
Published : July 28, 2026 at 10:43 PM IST
திருப்பூர்: பெற்றெடுத்த தாய், தந்தை இருவருமே விட்டுச்சென்றதால் வயதான பாட்டியிடம் வளர்ந்த 10 வயது சிறுமி, பாட்டியின் வறுமை நிலையைத் தாங்க முடியாமல் மனமுடைந்து விபரீத முடிவை தேடிக்கொண்ட சம்பவம் திருப்பூரில் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்துக்கு உள்பட்ட ராதா நகர், பட்டத்தரசி அம்மன் கோவில் வீதியைச் சேர்ந்தவர் நடராஜ். இவரது மனைவி வெண்ணிலா. இந்தத் தம்பதிக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும், ஒரு ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கணவன், மனைவி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதால், வெண்ணிலா தன் பெற்ற குழந்தைகளை விட்டுவிட்டு வேறொரு நபரைத் திருமணம் செய்துகொண்டு சென்றுவிட்டார். அதேபோல், தந்தையான நடராஜும் வேறொரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்துகொண்டு தனியாகச் சென்றுவிட்டார்.
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பெற்ற தாய், தந்தையால் கைவிடப்பட்ட இரண்டு குழந்தைகளையும் நடராஜின் தாயாரான பொன்னம்மாள் என்ற மூதாட்டி பராமரித்து வந்தார். மூதாட்டி பொன்னம்மாள் கூலி வேலைக்குச் சென்று, அதில் வரும் சொற்ப வருமானத்தை வைத்து இரு பேரக்குழந்தைகளுக்கும் உணவளித்து மிகுந்த சிரமத்திற்கு இடையே வளர்த்து வந்துள்ளார்.
இவர்களில் பெண் குழந்தையான நந்திதா (வயது 10), மன்னரையில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் 6-ம் வகுப்பு படித்து வந்தாள். பெற்ற தாய், தந்தை இருவருமே தம்மை பார்க்க வரவில்லேயே என்ற ஏக்கம் ஒருபுறமும், தங்களை வளர்க்க வயதான பாட்டி படாதபாடு படுகிறாரே என்ற வேதனை மறுபுறமுமாக சிறுமி நந்திதா கடந்த சில நாட்களாக மிகுந்த மனஉளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது.
நேற்று வழக்கம் போல் பள்ளிக்குச் சென்றுவிட்டு சிறுமி நந்திதா வீடு திரும்பி இருக்கிறார். வீட்டுக்கு அருகில் சக சிறுவர்களுடன் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர், சிறுமியை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் மேலும் மனமுடைந்த சிறுமி, வீட்டிற்குள் சென்று விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார்.
மாலையில் வேலை முடிந்து, பாட்டி பொன்னம்மாள் வீடு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது, சிறுமியின் விபரீத முடிவை அறிந்து கதறித் துடித்தார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் ஓடிவந்து பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
இதுகுறித்து திருப்பூர் வடக்கு காவல் நிலையத்திற்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் சிறுமியின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இது தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
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இந்த நிலையில் அரசு மருத்துவமனையில் திரண்ட சிறுமியின் உறவினர்கள் சிறுமியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகவும், அவரை திட்டிய பெண்ணை விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரினர். உரிய விசாரணை நடத்துவதாக போலீசார் உறுதியளித்ததை தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
பெற்றோரின் சுயநலத்தால் சிறுமி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.