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4 வயது பேத்திக்கு பாலியல் தொல்லை; இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டிய பாட்டி

தனது பேத்திக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தவனை அரிவாளால் வெட்டி, சாலையில் தரதரவென இழுத்து வந்து, காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளார் மூதாட்டி.

பேத்தியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞரை வெட்டிய பாட்டி
பேத்தியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞரை வெட்டிய பாட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2026 at 8:44 PM IST

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கரூர்: 4 வயது பேத்திக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து அத்துமீறிய நபரை அரிவாளால் ஓட ஓட வெட்டி, காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்த மூதாட்டியின் செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே கூலித்தொழிலாளி ஒருவர் தனது 4 வயது மகளை, பாட்டி வீட்டில் கொண்டுவிடும்படி 31 வயதான விஜய் என்கிற மாணிக்கத்திடம் கூறியுள்ளார். சென்ட்ரிங் தொழிலாளியான மாணிக்கம், 4 வயது சிறுமியை தனது இருசக்கர வாகனத்தில் ஏற்றிக் கொண்டு, குண்டாங்கல்லில் உள்ள தனது வீட்டுக்கு அழைத்து சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளார். இதை புரிந்து கொள்ள முடியாத சிறுமி வயிற்று பகுதியில் வலிப்பதாக பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிறுமி, நடந்த விவரத்தை தனது பாட்டியிடம் இன்று தெரிவித்துள்ளார். ஆவேசமடைந்த சிறுமியின் பாட்டி, அரிவாளை எடுத்துக்கொண்டு மாணிக்கத்தை தேடி வந்துள்ளார்.

குளித்தலை தேவதானம் பகுதியில் மாணிக்கம் கட்டட வேலை செய்து கொண்டிருப்பதாக பாட்டிக்கு தகவல் கிடைத்தது. உடனே அப்பகுதிக்கு சென்ற போது, அவர் அங்கு இல்லை. உடனே அவரை தேடிச் சென்றபோது, குளித்தலை பகுதியில் நின்று கொண்டிருந்த மாணிக்கத்தை, மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் தாக்கிய மூதாட்டி, அங்கிருந்து இழுத்துக் கொண்டு, காவல் நிலையம் நோக்கி வந்துள்ளார். அப்போது அவ்வழியில் கடம்பர்கோவில் நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளி அருகே நெடுஞ்சாலையில் கூட்டமாக வந்த உறவினர்கள், மாணிக்கத்தை சரமாரியாக தாக்கினர்.

10க்கும் மேற்படட் இடங்களில் மாணிக்கத்தை, பாட்டி வெட்டியுள்ளது தெரியவந்தது. மேலும் தகவல் அறிந்த குளித்தலை போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு உடனே விரைந்து வந்து மூதாட்டியிடம் இருந்த அரிவாளை பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து மூதாட்டியை காவல் நிலையம் அழைத்து சென்று விசாரித்து வருகின்றனர்.

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மேலும் தலை, காது, கையில் வெட்டு காயங்களுடன் இருந்த மாணிக்கத்தை போலீசார் அழைத்துச் சென்று குளித்தலை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு சேர்த்தனர். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.

இதைத்தொடர்ந்து, சிறுமியின் குடும்பத்தார் அளித்த புகார் அடிப்படையில் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த மாணிக்கத்தின் மீது வழக்குப்பதிந்து குளித்தலை காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பேத்திக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த இளைஞரை, தேடிப் போய் அரிவாளால் வெட்டி காவல்துறையில் ஒப்படைத்த பாட்டியின் செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

இளைஞரை அரிவாளால் வெட்டிய மூதாட்டி
சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை
GRANDMOTHER ATTACK YOUTH HANDOVER

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