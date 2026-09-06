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மின்சாரம் தாக்கி பாட்டி, பேரன் உயிரிழப்பு - நாகையில் சோகம்

உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த சிறுவனை மீட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் சிகிச்சைக்காக திருக்குவளை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு சிறுவனைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

பிரதிநித்துவப் படம்
பிரதிநித்துவப் படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 12:22 PM IST

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நாகப்பட்டினம்: எட்டுக்குடி அருகே மின்சாரம் தாக்கிய பாட்டியை காப்பாற்ற முயன்றபோது, அவரது பேரனும் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

முதற்கட்ட விசாரணையில், நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் எட்டுக்குடி கீழத்தெருவைச் சேர்ந்தவர் சின்னையன். இவரது மனைவி இந்திராணி (70). இவர் நேற்று (செப். 5) மதியம் வீட்டின் அருகில் உள்ள குளத்தில் குளித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.

அப்போது வீட்டின் இரும்பு கேட்டைத் திறக்க முயன்றபோது, அதில் எதிர்பாராதவிதமாக பாய்ந்திருந்த மின்சாரம் இந்திராணி மீது தாக்கியுள்ளது. இதில் அவர் இரும்பு கம்பியைப் பிடித்தவாறே அலறியுள்ளார். அதனைக் கண்டு பதறிய அவரது 13 வயது பேரன் வேல்முருகன், பாட்டியைக் காப்பாற்றும் நோக்கில் உடனடியாக ஓடிவந்து அவரைப் பிடித்துள்ளார்.

அப்போது மின்சாரம் சிறுவன் மீதும் பாய்ந்துள்ளது. இதனால், இருவரும் தூக்கி வீசப்பட்டுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தில் மூதாட்டி இந்திராணி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.

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மேலும், உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருந்த, எட்டுக்குடி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் 8-ம் வகுப்பு படித்து வந்த ராமதாஸின் மகன் வேல்முருகனை மீட்ட அக்கம் பக்கத்தினர், சிகிச்சைக்காக அவரை திருக்குவளை அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனர்.

அங்கு சிறுவனைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். தகவல் அறிந்து வந்த திருக்குவளை காவல்துறையினர், இதுதொடர்பாக வழக்குப் பதிந்த தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

மின்சாரம் தாக்கிய பாட்டியைக் காப்பாற்ற முயன்ற பேரனும் மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்த இச்சம்பவம் கிராம மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

GRANDMOTHER AND GRANDSON DIED
NAGAPATTINAM
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