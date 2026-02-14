சென்னை வந்தடைந்த 'வந்தே மாதரம்' சைக்ளோதான் குழுவிற்கு உற்சாக வரவேற்பு
பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களின் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதே, இந்த சைக்கிள் பயணத்தின் நோக்கம் என CISF இயக்குநர் பிரவீன் ரஞ்சன் தெரிவித்தார்.
சென்னை: தமிழகம் வந்த ‘வந்தே மாதரம்’ சைக்ளோதான் குழுவிற்கு மெரினாவில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
மத்திய தொழிற்துறை பாதுகாப்புப் படை (CISF) சார்பில், 'பாதுகாப்பான கடற்கரை - வளமான இந்தியா' என்ற கருப்பொருளில் நடத்தப்படும் சைக்கிள் பயணம் கடந்த ஜனவரி 28ஆம் தேதியன்று டெல்லி தொடங்கியது. வந்தே மாதரம் பாடலின் 150-வது ஆண்டைக் கொண்டாடும் வகையில், மத்திய உள்துறை இணை அமைச்சர் நித்யானந்த் ராய் தொடங்கி வைத்த இந்த சைக்ளோதான் நாடு முழுவதும் 6,553 கி.மீ நடைபெறுகிறது.
சுமார் 25 நாட்கள் நடக்கும் இந்த பயணத்தில், 65 பெண் வீராங்கனைகள் உட்பட 130 சிஐஎஸ்எஃப் வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். மேற்கு வங்க மாநிலம் பக்காலி பகுதியிலிருந்து தொடங்கிய இந்த பயணம், மேற்கு வங்கம், ஒடிசா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேச கடலோர மாவட்டங்கள் வழியாக தற்போது, தமிழ்நாட்டை வந்தடைந்துள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் பல கடலோர கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களில் பொதுமக்கள், மீனவர்கள், பஞ்சாயத்துப் பிரதிநிதிகள், மாணவர்கள், NCC கேடட்கள் மற்றும் இளைஞர்களுடன் நேரடி கலந்துரையாடல்கள் நடைபெற்றுள்ளது.
இந்த பயணத்தில், கடலோர பாதுகாப்பு, நீல பொருளாதாரம், போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு மற்றும் அரசு நலத்திட்டங்கள் குறித்தும் மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மீனவ கிராமங்களில் தங்கிய CISF வீரர்கள், கடற்கரைப் பாதுகாப்பில் மீனவர்களின் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தினர்.
இந்தியாவின் கடற்கரை சுமார் 7,500 கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு பரவியுள்ளது. நாட்டின் வர்த்தகத்தில் சுமார் 95% கடல் மார்க்கம் வழியாக நடைபெறுவதால், கடலோர அடுக்கமைப்பு மீனவர் சமூகங்கள் மற்றும் துறைமுகங்களை பாதுகாப்பது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது என்பதை இப்பயணம் எடுத்துக்காட்டுவதாக சிஐஎஸ்எஃப் அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மேலும் கடத்தல், சட்ட விரோத நுழைவு, போதைப்பொருள் கடத்தல் உள்ளிட்ட கடல் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டதுடன், சந்தேகமான செயல்பாடுகளை இந்திய கடலோர காவல்படை உதவி எண் 1554-க்கு தகவல் தெரிவிக்குமாறும் பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், சிஐஎஸ்எஃப்-யின் சைக்கிள் குழு நேற்று சென்னை வந்தடைந்தது.
சென்னை வந்தடைந்த சிஐஎஸ்எஃப் குழுவிற்கு மெரினா கடற்கரையில் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை டைரக்டர் ஜெனரல் பிரவீர் ரஞ்சன், பத்மா பூஷண் நல்லி குப்புசாமி, நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ், கிரிக்கெட் வீரர் அஷ்வின் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியில் பேசிய CISF இயக்குநர் பிரவீன் ரஞ்சன், “வந்தே மாதரம் கடலோர சைக்கிள் பயணம் ஒரு நிகழ்ச்சியாக மட்டுமில்லாமல், பொதுமக்கள் பெருமளவில் இணைந்து கொண்டுள்ள மக்கள் இயக்கமாக மாறியுள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் 3 கோடிக்கும் மேற்பட்டோர் இந்த பயணத்தை பின்தொடர்ந்து வருவதுடன், பயணத்தின் போது 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பொதுமக்களுடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடலோர பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், கடலோர கிராம மக்களுடன் நேரடி தொடர்பு ஏற்படுத்தி, பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் உள்ளூர் சமூகங்களின் பிரச்சனைகள் ஆகியவற்றை அறிந்து, அதற்கு தீர்வு காணும் முயற்சியாகவே இந்த சைக்கிள் பயணம் நடத்தப்படுகிறது.
எந்த முறையும் இல்லாமல், இந்த சைக்ளோதானில் மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை பெண் வீரர்களும் சரிசமமாக கலந்து கொண்டனர். இது பெண்கள் அதிகாரமளிப்பை வெளிப்படுத்துகிறது. அதேபோல, நாட்டின் ஒற்றுமை, பாதுகாப்பு மற்றும் கலாச்சார ஒருமைப்பாட்டை மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் முயற்சியாகவும் இந்த பயணம் அமைந்துள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.