குளிக்கப் போன தாத்தா, பேரன் குளத்தில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

தனது தாத்தா குளத்தின் ஆழமான பகுதியில் சிக்கிக் கொண்டதை கண்ட பேரன் தினேஷ் கரையில் இருந்தவாறு கூச்சலிட்டான்.

பிரதிநிதித்துவ படம்
பிரதிநிதித்துவ படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 2, 2026 at 10:55 PM IST

சென்னை: பள்ளிக்கரணை அருகே குளத்தில் மூழ்கி தாத்தா மற்றும் பேரன் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பள்ளிக்கரணை நாராயணபுரத்தை சேர்ந்தவர் பெருமாள்(60). இவர் தனது பேரன்களான பரத் (15) மற்றும் தினேஷ் ஆகியோரை அழைத்து கொண்டு நாராயணபுரத்தில் உள்ள குளத்தில் குளிப்பதற்காக இன்று சென்றுள்ளார்.

அப்போது, சிறுவன் பரத் ஆழமான பகுதிக்கு சென்று சேற்றில் சிக்கியுள்ளார். இதனைப் பார்த்து பதற்றம் அடைந்த தாத்தா பெருமாள் பேரனை காப்பாற்ற நீரில் இறங்கி முயற்சி செய்துள்ளார். இதனை கரையில் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த தினேஷ் கூச்சலிடவே அருகில் இருந்தவர்கள் ஓடி வந்து இருவரையும் காப்பாற்ற முயற்சித்துள்ளனர்.

இதில் சேற்றில் சிக்கி முதியவர் பெருமாள் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில் பரத், நீரில் மூழ்கி மாயமானார். இதனை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த மேடவாக்கம் தீயணைப்புத் துறையினர் 3 மணி நேர போராட்டத்திற்குப் பிறகு சிறுவன் பரத்தை சடலமாக மீட்டனர்.

இருவரது உடலை கைப்பற்றி பள்ளிக்கரணை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குளத்தில் குளிக்கச் சென்ற தாத்தா மற்றும் பேரன் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

