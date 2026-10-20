சர்வதேச கிக் பாக்ஸிங் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற அரியலூர் மாணவருக்கு சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு
"உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே என் இலட்சியம். அதற்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும்" என்று மாணவர் கிஷோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : October 20, 2026 at 8:25 PM IST
அரியலூர்: உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்ற சர்வதேச கிக் பாக்ஸிங் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற, அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மாணவர் கிஷோருக்கு அவருடைய சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
உலகக்கோப்பை கிக் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள், உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டில் உள்ள தாஷ்கெண்ட் நகரில் அக்டோபர் மாதம் 13-ஆம் தேதி முதல் 18-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றன. இப்போட்டிகளில் 81 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2,715 வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனர்.
இதில், வாக்கோ இந்தியா சார்பில், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையக் குழு மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட தமிழக வீரர், வீராங்கனைகள் 3 பேர் பங்கேற்றனர்.
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இந்தப் போட்டியில் அரியலூர் மாவட்டம், கவரப்பாளையத்தை சேர்ந்த பாபு- சூர்யா தம்பதியின் மகன் கிஷோரும் கலந்து கொண்டார். ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வரும் கிஷோர், கிக் பாக்ஸிங் போட்டியில், 47 கிலோ எடைப் பிரிவில் ‘லைட் காண்டாக்ட்’ பிரிவில் பங்கேற்று சிறப்பாக விளையாடினார்.
இந்தப் போட்டியில் அவர் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்று தமிழகத்திற்கும் தனது சொந்த ஊருக்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கிக் பாக்சிங் போட்டியில் வெற்றி பெற்று சொந்த ஊருக்கு திரும்பிய கிஷோருக்கு ஆண்டிமடம் பேருந்து நிலையத்தில் பட்டாசு வெடித்து மேளதாளத்துடன் உறவினர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர், அவரை ஊர்வலமாக அழைத்துச் சென்றனர். கிஷோருக்கு பலரும் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர்.
பின்னர், மாணவர் கிஷோர் அளித்த பேட்டியில், "உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே என் இலட்சியம். அதற்கு அரசு உதவி செய்ய வேண்டும்" என கூறினார்.