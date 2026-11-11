கோலாகலமாக நடைபெற்ற பாரம்பரிய 'சாணியடி' திருவிழா - இளைஞர்கள் பங்கேற்று உற்சாகம்
இந்த பாரம்பரிய விழாவில் மைசூரு, பெங்களூரு, தாவணிகரே, சாம்ராஜ் நகர், கொள்ளேகால் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து கர்நாடக பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் பங்கேற்றனர்.
Published : November 11, 2026 at 10:41 PM IST
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில், தமிழகம் - கர்நாடக எல்லையான தாளவாடியை அடுத்த கும்டாபுரம் பீரேஸ்வரர் கோவிலில், ஒருவர் மீது ஒருவர் சாணத்தை வீசும் பாரம்பரிய திருவிழாவில் ஏராளமான இளைஞர்கள் பங்கேற்றனர்.
தாளவாடியை அடுத்த கும்டாபுரத்தில் 300 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த பீரேஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. இக்கோவிலில் ஆண்டு தோறும் தீபாவளிக்கு அடுத்து வரும் 3-வது நாளில் சாணியடி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்தாண்டுக்கான விழா பீரேஸ்வரர் கோவிலில் இன்று சிறப்பு பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழாவையொட்டி கிராமத்தில் உள்ள அனைத்து பசு சாணங்களும் சேகரிக்கப்பட்டு, கோயிலுக்கு பின்புறம் குவித்து வைக்கப்பட்டது.
அதைத்தொடர்ந்து, விழா கமிட்டியினர், ஊர் எல்லையில் உள்ள குளத்தில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்து மேள தாளத்துடன் பக்தர்கள் ஆரவாரத்துடன் விழா நடக்கும் இடத்துக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அங்கு குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த சாணத்துக்கு ஊர் பெரியவர்கள் சிறப்புப பூஜைகள் செய்து விழாவை தொடங்கி வைத்தனர். அதைத் தொடர்ந்து இளைஞர்கள் அங்கிருந்த சாணத்தை உருண்டை வடிவில் செய்து, ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசியெறித்து இந்த பாரம்பரிய விழாவை கொண்டாடினர்.
இதில் சிறுவர், இளைஞர்கள், முதியோர் என அனைவரும் பங்கேற்றனர். இந்த பாரம்பரிய திருவிழாவில் பெண்கள் பங்கேற்று பக்தர்களை கைதட்டி உற்சாகப்படுத்தினர். விழா நிறைவுக்கு பின் பக்தர்கள், குளத்தில் நீராடிவிட்டு பீரேஸ்வரரை வழிபட்டனர். பக்தர்கள் வீசியெறிந்த சாணத்தை கிராம மக்கள் தங்களது விவசாய நிலங்களில் உரமாக இடுவதால் விவசாயம் செழிக்கும் என்பது அவர்கள் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
இந்த பாரம்பரிய விழாவில் மைசூரு, பெங்களூரு, தாவணிகரே, சாம்ராஜ் நகர், கொள்ளேகால் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து கர்நாடக பக்தர்கள் குடும்பத்துடன் பங்கேற்றனர். கிராம மக்கள் நோய் நொடியின்றி வாழவும், மழை பொழிந்து விவசாயம் செழித்து கிராமம் வளம் பெறவும், வனவிலங்குகளிடம் இருந்து கால்நடை பாதுகாக்கவும் இந்த விழா பாரம்பரியமாக நடந்து வருவதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்தனர்.
பிரசித்தி பெற்ற பீரேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்ற சாணியடி திருவிழாவில், போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளும் கலந்து கொண்டு புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ எடுத்தனர். அவர்களும் சாணி உருண்டையை ஒருவர் மீது ஒருவர் வீசி அடித்து விளையாடி மகிழ்ந்தனர். வெளிநாட்டினரும் திருவிழாவில் கலந்து கொண்டு விளையாடியதை கண்ட பொதுமக்கள் அவர்களை உற்சாகப்படுத்தினர்.