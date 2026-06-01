வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் முதல்வர் விஜய் - திருச்சியில் பிரமாண்ட ஏற்பாடு

திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் விஜய், டிவிஎஸ் டோல்கேட், பால் பண்ணை, சஞ்சீவி நகர் வழியாகத் தனது பிரத்யேக வாகனத்தில் பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தபடியே செல்கிறார்.

Published : June 1, 2026 at 1:25 PM IST

திருச்சி: திருச்சி கிழக்கு தொகுதி வாக்காளர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் இன்று நன்றி தெரிவிக்க வரும் நிலையில், இதற்காக பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் மாபெரும் வெற்றி பெற்றார். இதனைத்தொடர்ந்து, அவர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சராகப் பதவியேற்றதை தொடர்ந்து, தனது திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

இந்நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் தனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்த திருச்சி கிழக்குத் தொகுதி பொதுமக்களுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவிக்கவுள்ளார். அதன்படி, இன்று (ஜூன் 1) மாலை 4 மணியளவில் தனி விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு வருகிறார். அவருக்கு விமான நிலையத்தில் தவெக அமைச்சர்கள், கட்சி நிர்வாகிகள், மற்றும் தொண்டர்கள் சார்பில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்படுகிறது.

அங்கிருந்து புறப்படும் முதலமைச்சர் விஜய், டிவிஎஸ் டோல்கேட், பால் பண்ணை, சஞ்சீவி நகர் வழியாகத் தனது பிரத்யேக வாகனத்தில் பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தபடியே செல்கிறார். அவர் செல்லும் வழியெங்கும் பொதுமக்கள், அவரைப் பார்ப்பதற்கு வசதியாகச் சாலைகளின் இருபுறமும் இரும்புத் தடுப்புகளைக் காவல்துறையினர் அமைத்துள்ளனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து, பொதுக்கூட்டம் நடைபெற உள்ள திருச்சி புனித ஜோசப் கல்லூரி மைதானத்திற்குச் செல்லும் முதலமைச்சர், அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்ட பந்தலின் முகப்புப் பகுதியில் தனது வாகனத்தில் இருந்தபடியே உரையாற்றுகிறார்.

இதனை முன்னிட்டு, புனித ஜோசப் கல்லூரி மைதானத்தில் பொதுமக்கள் அமர்வதற்காகப் பிரம்மாண்ட பந்தல் அமைக்கப்பட்டு, சுமார் 7,500 நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளன. மேலும் கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் பொதுமக்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், மருத்துவ உதவி உள்ளிட்ட அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும் முதலமைச்சரை வரவேற்கும் விதமாக விமான நிலையத்தில் இருந்து புனித ஜோசப் கல்லூரி வரை, வழிநெடுகிலும் தவெக கொடிக்கம்பங்கள் நடப்பட்டு, ஆங்காங்கே பிரம்மாண்ட சுவர் விளம்பரங்களும் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவர் பேசும் இடம் மற்றும் பயணிக்கும் பாதைகளில் சுமார் 1,000 போலீஸார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

திருச்சி காவல்துறையின் வழிகாட்டுதலின்படி, கியூ ஆர் குறியீட்டுடன் கூடிய நுழைவுச்சீட்டு பெற்ற 5,000 பேருக்கு மட்டுமே மைதானத்திற்குள் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. பாதுகாப்புக் காரணங்களைக் கருதி கர்ப்பிணிகள், சிறுவர்-சிறுமிகள், பள்ளி மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் உடல்நலம் குன்றியவர்களுக்கு இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க அனுமதியில்லை.

இந்நிலையில் முதலமைச்சர் விஜய் திருச்சி வருகையை முன்னிட்டு, மாநகர் பகுதியில் ட்ரோன்கள் மற்றும் ஆளில்லாத விமானங்கள் (UAV) பறக்க முற்றிலும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் விழாவிற்கு வரும் வாகனங்களால் பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்திற்கும் இடையூறு ஏற்படாத வகையில், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே நிறுத்த வேண்டும் என்றும், இந்த நிகழ்விற்கு அனைவரும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் எனவும் தவெக பொதுச்செயலாளரும் அமைச்சருமான என். ஆனந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். நன்றி அறிவிப்பு நிகழ்ச்சிகளை நிறைவு செய்த பின்னர், முதலமைச்சர் விஜய் இன்று இரவே தனி விமானம் மூலம் மீண்டும் சென்னைக்கு புறப்பட்டுச் செல்கிறார்.

திருச்சியில் போக்குவரத்து மாற்றம்

முதல்வர் ஜோசப் விஜய் வருகையை முன்னிட்டு இன்று திருச்சி மாநகரில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்ப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் காலை 10 மணி முதல் சத்திரம் பேருந்து நிலையத்திற்கு பேருந்துகள் செல்ல அனுமதி இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கனரக வாகனங்கள் செல்ல மாற்று வழிப்பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

