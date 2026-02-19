ஓசூரிலிருந்து தினமும் 10 லட்சம் ரோஜாக்கள்; காதலர் தினத்தில் கவனம் பெற்ற பட்டதாரி பெண்!
ஓசூரிலிருந்து தினமும் 10 லட்சம் ரோஜா மலர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது விவசாயிகள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : February 19, 2026 at 10:50 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூரில் மகளிரை கொண்டு ரோஜா மலர்களை உற்பத்தி செய்துவரும் பட்டதாரி பெண் ஒருவர், அண்மையில் காதலர் தினத்தன்று அவற்றை அதிக விலைக்கு விற்று அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தி உள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஓசூர், தளி, கெலமங்கலம், பேரிகை, பாகலூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குளிர்ந்த சீதோசன நிலை மற்றும் நல்ல மண் வளம் இருப்பதால், இப்பகுதிகளில் மலர் அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. இப்பகுதியில் சாகுபடி செய்யப்படும் மலர்களுக்கு உலகளவில் மவுசு உண்டு. அதனால், வெளி மாநிலங்களிலுக்கு மட்டுமின்றி, வெளி நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது வழக்கம்.
இதற்காகவே, ஓசூர் விவசாயிகள் சுமார் 4 ஆயிரம் ஏக்கர் பரபப்பில் பசுமை குடில்கள் அமைத்து ரோஜா மலர்கள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். அதில், தாஜ்மஹால், (சிவப்பு) நோப்ளாஸ், கோல்ட் ஸ்டிரைக், சவரன், அவலஞ்சர், பெர்னியர் உள்ளிட்ட 22 வகையான ரோஜா மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது. அந்த ரோஜா மலர்கள் ஆண்டுதோறும், கிறிஸ்மஸ், புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.
அதேமாதிரி, காதலர் தினத்திற்கும் அதிகளவிலான ரோஜாக்கள் ஏற்றுமதி செய்வதாகக் கூறுகின்றனர். ஏனென்றால், பிப்.14 ஆம் தேதி காதல் ஜோடிகள் தங்களது அன்பை வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தும் பொருட்களில் ரோஜாவும் ஒன்று. இதனால், காதலர் தினத்தை முன்னிட்டு, தாஜ்மஹால், அவலாஞ்சி ஆகிய பூக்கள் சிங்கப்பூர், மலேசியா, மற்றும் ஐக்கிய அரபு நாடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
இதுபோன்ற சூழலில், கடந்த சில ஆண்டுகளாக வெளிநாடுகளில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பல்வேறு ரக மலர்களால், ஓசூரில் உற்பத்தி செய்யும் மலர்களுக்கு மவுசு குறைந்தது. அதேபோல, விமான கட்டணம் அதிகரிப்பாலும் ஏற்றுமதி குறைந்தது விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்தது. இருந்தாலும், இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்ததால், ஜெய்ப்பூர், டெல்லி, மும்பை, கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இந்த ஆண்டு காதலர் தினத்தின்போது வெளிநாடுகளுக்கு ரோஜாக்களை அனுப்ப முடியவில்லை என்றாலும், ஆன்லைன் வழி வர்த்தகம் மூலம், ஓசூரிலிருந்து தினமும் 10 லட்சம் ரோஜா மலர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது விவசாயிகள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதிலும், பட்டதாரி பெண் ஒருவர் மகளிருடன் இணைந்து, ரோஜா விவசாயத்தில் லாபம் ஈட்டியிருப்பது பல இளைஞர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது.