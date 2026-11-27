Breaking: கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் கைது
விசாரணை அதிகாரியான எஸ்.பி சிருஷ்டி சிங் தலைமையிலான காவல்துறையினர், எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை கைது செய்து காவல்துறை வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர்.
தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : November 27, 2026 at 6:38 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி: அரசு பெண் அதிகாரி விவகாரத்தில் கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை காவல்துறையினர் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
கடந்த நவ.23- ஆம் தேதி அரசு பெண் அதிகாரி, கள்ளக்குறிச்சி தவெக எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷ் மீது புகாரளித்திருந்தார். இதையடுத்து, எம்எல்ஏ மீது பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்பட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்த நிலையில், விசாரணை அதிகாரியான திருப்பூர் எஸ்.பி சிருஷ்டி சிங் தலைமையிலான காவல்துறையினர், வீட்டில் இருந்த எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை கைது செய்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.