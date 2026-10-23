மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூல் - பள்ளிக்கல்வித் துறை பதிலளிக்க மதுரை அமர்வு உத்தரவு
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் அனுமதியின்றிக் கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தடுக்கவும், ஏற்கெனவே வசூலிக்கப்பட்ட தொகைகளில் முறைகேடு உறுதிச் செய்யப்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுத்தாரர் கோரியிருந்தார்.
Published : October 23, 2026 at 10:52 PM IST
மதுரை: அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிப்பதற்கு இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ள உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, இதுகுறித்து பதிலளிக்க பள்ளிக்கல்வித் துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கத்தின் சார்பில் கரூரைச் சேர்ந்த மலைக்கொளுந்தன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "2026–2027 கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6- ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவிகளிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிப்பது ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலும், முந்தைய ஆண்டுகளில் வசூலிக்கப்பட்டத் தொகைகள் முறையாகக் கணக்கிடப்பட்டு, உரிய நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டனவா? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த வேண்டும்.
மேலும், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தகவல்களின்படி, கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்ட விவரங்களை ஆய்வுச் செய்து, உரிய ரசீதுகள் மற்றும் கணக்குப் பதிவுகள் பராமரிக்கப்பட்டனவா? என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் அனுமதியின்றிக் கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தடுக்கவும், ஏற்கெனவே வசூலிக்கப்பட்டத் தொகைகளில் முறைகேடு உறுதிச் செய்யப்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும், தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதிகளான ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று (அக்.23) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த வழக்கு தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறைச் செயலாளர் மற்றும் அரசுத் தரப்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யவும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிலளிக்கவும், நோட்டீஸ் அனுப்பவும், மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும், மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்று இடைக்காலத் தடை விதித்து, வழக்கின் விசாரணையை ஒத்திவைத்தனர்.