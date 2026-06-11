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மன்னார்குடி அருகே கார் மோதிய விபத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் 4 பேர் உயிரிழப்பு

விபத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் 4 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 7:52 PM IST

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திருவாரூர்: மன்னார்குடி அருகே பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த மாணவர்கள் மீது கார் மோதிய விபத்தில் 4 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அருகே காரக்கோட்டையில் அரசு பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு படிக்கும் மாணவர்கள் இன்று மாலை பள்ளி முடிந்த நிலையில், அவர்களது வீடுகளுக்கு சாலையோரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, அந்த வழியாக வந்த கார் ஒன்றின் டயர் திடீரென வெடித்துள்ளது. அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பள்ளி மாணவர்கள் நான்கு பேர் மீது மோதியது.

எதிர்பாராதவிதமாக நடந்த இந்த விபத்தில், லோகேஷ் (12), ரக்ஷித் (13) உள்ளிட்ட 4 மாணவர்களும் சாலையில் தூக்கி வீசப்பட்டனர்.

அதில் பலத்த காயமடைந்த பள்ளி மாணவர்கள் நான்கு பேரும் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அந்த பகுதி மக்கள் உடனடியாக காவல் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.

அந்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த வடுவூர் காவல் நிலைய போலீசார், மாணவர்களின் உடலைக் கைப்பற்றி மன்னார்குடி அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

தொடர்ந்து, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்த காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பள்ளி முடிந்து வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்த மாணவர்கள் மீது கார் மோதிய விபத்தில் 4 சிறுவர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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இந்த விபத்து சம்பவத்திற்கு அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “மன்னார்குடி அருகே காரக்கோட்டையில் கார் மோதி 4 பள்ளி மாணவர்கள் உயிரிழந்திருப்பதாக ஊடகங்களில் வெளியாகியிருக்கும் செய்தி மிகுந்த வேதனையையும், அதிர்ச்சியையும் அளிக்கிறது.

மாணவர்களை இழந்துவாடும் அவரவர் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, அன்னாரது ஆன்மா இறைவன் திருவடி நிழலில் இளைப்பாற எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

மன்னார்குடி கார் விபத்து
SCHOOL STUDENTS DIED IN ACCIDENT
THIRUVARUR CAR ACCIDENT
திருவாரூர் கார் விபத்து
MANNARGUDI CAR ACCIDENT

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