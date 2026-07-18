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தொல்காப்பியத்தை 21 மணி நேரத்தில் எழுத முயற்சி - உலக சாதனையை தொடங்கிய அரசு பள்ளி மாணவி

மாணவி உமா மகேஸ்வரி, 6-ஆம் வகுப்பு படிக்கும் போது 15 மணி நேரத்தில் திருக்குறளை பார்க்காமல் எழுதி சாதனை படைத்தார்.

தொல்காப்பியத்தை 21 மணி நேரத்தில் எழுத முயற்சி - உலக சாதனையை தொடங்கிய அரசு பள்ளி மாணவி
தொல்காப்பியத்தை 21 மணி நேரத்தில் எழுத முயற்சி - உலக சாதனையை தொடங்கிய அரசு பள்ளி மாணவி (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 18, 2026 at 7:50 PM IST

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தூத்துக்குடி: தமிழின் முதல் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தை 21 மணி நேரத்தில் மனப்பாடமாக எழுதும் உலக சாதனை முயற்சியை அரசு பள்ளி மாணவி ஒருவர் தொடங்கி உள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம், சிப்பிபாறை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவி உமா மகேஸ்வரி. 11-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் இவர், தமிழின் முதல் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தை மனப்பாடமாக எழுதும் சாதனையை முயற்சியில் ஈடுபட விரும்பினார்.

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இதற்காக, தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி கி.ரா.நினைவரங்கத்தில் இந்த உலக சாதனை நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆல் இந்தியா புக் ரெக்கார்ட்ஸ் அமைப்புக்காக தமிழக அரசின் தமிழ் வளர்ச்சித் துறை, கரிசல் இலக்கிய கழகம், கோவில்பட்டி மகிழ்வோர் மன்றம், ரோட்டாரி சங்கம் ஆகியோர் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

மாணவி உமாமகேஸ்வரி, கரிசல் இலக்கியத்தின் தந்தை கி.ராஜநாராயணனின் திருவுருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின், சனிக்கிழமை காலை 8 மணிக்கு தொல்காப்பியம் எழுதும் சாதனை முயற்சியை தொடங்கினார். அரசு மருத்துவர் வெங்கடேஷ் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தார்.

தொல்காப்பியத்தில் எழுத்து அதிகாரம், சொல் அதிகாரம், பொருள் அதிகாரம் என மொத்தம் 3 அதிகாரங்கள் உள்ளன. அவற்றில் 27 இயல்கள், 1,640 நூற்பாக்கள், 4,016 அடிகள் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து, மனப்பாடமாக 21 மணி நேரத்தில் மாணவி உமா மகேஸ்வரி எழுதி முடிக்கவுள்ளார்.

மாணவியின் இந்த சாதனை நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் துறை அமைச்சர் மதன் ராஜா ஆகியோர் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். மாணவி உமா மகேஸ்வரிக்கு அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தமிழாசிரியர்கள் ஜான்சிராணியும், ராஜசேகரும் பயிற்சி அளித்துள்ளனர்.

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மாணவி உமா மகேஸ்வரி, 6-ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது, 15 மணி நேரத்தில் திருக்குறளை பார்க்காமல் எழுதி சாதனை படைத்துள்ளார். கடந்த ஆண்டு தொல்காப்பியத்தை 2.30 மணி நேரத்தில் மனப்பாடமாக ஒப்புவித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தொல்காப்பியம் முழுவதையும் மனப்பாடமாக எழுதும் சாதனை முயற்சியை மாணவி உமா மகேஸ்வரி தொடங்கி உள்ளார். இவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் தொல்காப்பியம் நூலை முழுவதும் எழுதி முடிக்கவுள்ளார்.

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