முதல்வர் விஜய்யின் ஜோதிடருக்கு அரசு பதவி; காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட், விசிக கடும் எதிர்ப்பு
அரசுப் பதவியை அறிவியலுக்கு புறம்பான பிற்போக்கு கருத்துகளை பரப்புவதையே ’தொழிலாக’ கொண்டிருப்பவருக்கு வழங்கினால், அது மக்களுக்கு சொல்லும் செய்தி என்னவாக இருக்கும்? என்று வன்னி அரசு கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
Published : May 12, 2026 at 10:24 PM IST
சென்னை: தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அரசியல் பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக விஜய்யின் ஜோதிடர் ரிக்கி ராதன் பண்டிட் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் காங்கிரஸ், விசிக, இடதுசாரி கட்சிகள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.
தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் ஆஸ்தான ஜோதிடரான ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேலை, கட்சியின் செய்தித் தொடர்பாளராக அண்மையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் நியமித்தது. இதையடுத்து விஜய் தமிழ்நாடு முதல்வராக பதவியேற்ற பிறகு ரிக்கி ராதன் பண்டிட் வெற்றிவேலை முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழ்நாடு அரசு நியமித்துள்ளது.
இந்த நியனத்திற்கு தவெக ஆட்சியமைக்க ஆதரவு அளித்த காங்கிரஸ், சிபிஎம், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்களே கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளனர்.
சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் கண்டனம்
சிபிஎம் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "அறிவியல் கண்ணோட்டத்தை வளர்க்க வேண்டியது அரசின் கடமை. முதல்வரின் அரசியல் பிரிவு செயலாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ரிக்கி ராதன் பண்டிட் என்பவர் அடிப்படையில் ஒரு ஜோதிடர். அரசு செலவில் அதிகாரியாக இத்தகைய ஒருவரை நியமித்திருப்பது, மக்கள் மத்தியில் ஜோதிடம் தொடர்பான நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்தவே உதவும். "ஜோதிடம் தனை இகழ்" என்றார் பாரதியார். அரசின் இந்தப் பணி நியமனம் ஏற்புடையதல்ல! இவர் அரசியல் ஆலோசனைகளை கூறுவார் என்பதும் ஏற்புடையதல்ல" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் கண்டனம்
மதுரை சிபிஎம் எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் வெளியிட்ட எக்ஸ் தளப் பதிவில், "புதிய அரசாங்கமே! இதுவல்ல இளைய தலைமுறையின் எதிர்பார்ப்பு... ஜோதிடம் தீர்மானிக்குமா நல்ல நிர்வாகத்தையும் வளர்ச்சியையும்... அரசியலை அறிவியல் பூர்வமாக அணுகுங்கள்..." என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) May 12, 2026
காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி கண்டனம்
காங்கிரஸ் எம்.பி.ஜோதிமணி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில், "பெரியாரை கொள்கைத் தலைவராகக் கொண்டுள்ள த.வெ.க.வின் அரசில் தனது ஜோதிடரை முதலமைச்சரின் சிறப்பு அதிகாரி பொறுப்பில் நியமித்துள்ளதை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். புதிய அரசு பொறுப்பேற்றவுடன் இதுபோன்ற சர்ச்சைகளில் சிக்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விசிக எம்எல்ஏ வன்னி அரசு கண்டனம்
விசிக எம்எல்ஏவும், துணைப் பொதுச் செயலாளருமான வன்னி அரசு வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "சனநாயக இந்தியாவின் தந்தையான புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வகுத்தளித்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் துணையோடு மக்களாட்சி நடைபெறுகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசை தலைமையேற்று நடத்தும் முதலமைச்சருக்கு ஆலோசனை கூறும் அரசுப்பதவியில், ‘ஹார்ட் அட்டாக் வந்தால் பதற்றப்படாதீர்கள், மந்திரம் சொல்லுங்கள்’ ’தலைவிதி இருந்தால் தான் ஒருவருக்கு அரசு வேலை கிடைக்கும்’ என்று அறிவுரை சொல்லும் நபரை நியமிப்பது எவ்வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது.
‘அறிவியலார்ந்த உளப்பாங்கு, மனிதநேயம், ஆய்ந்து தெளிந்து சீர்திருத்தும் ஆர்வம் ஆகியவற்றை வளர்த்தல்’ ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாக இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் பகுதி 51A (h) வரையறுக்கிறது.
அறிவியலுக்கு புறம்பான நியமனத்தை திரும்பப்பெறுக!
ஆஸ்தான ஜோதிடர்கள்’ என்பவர்கள் மன்னர்களின் அரசவையில் ஆலோசனை கூறும் ராஜகுருக்களாக வலம்வந்தவர்கள். ஆனால் இன்று மன்னர்களும் இல்லை, மன்னராட்சியும் இல்லை, அவர்களை ஆட்டிப்படைத்த…
அரசியலமைப்பு சட்டம் பரிந்துரைக்கும் கடமையை குடிமக்கள் மேற்கொள்வதற்கு ஊக்கப்படுத்த வேண்டியது தான் அரசின் தலையாய பணி. அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய அரசு, முதல்வருக்கே ஆலோசனை சொல்லும் அரசுப் பதவியை அறிவியலுக்கு புறம்பான பிற்போக்கு கருத்துகளை பரப்புவதையே ’தொழிலாக’ கொண்டிருப்பவருக்கு வழங்கினால், அது மக்களுக்கு சொல்லும் செய்தி என்னவாக இருக்கும்?
மக்களை இருளில் தள்ளும் பிற்போக்கு, மூடநம்பிக்கைகளுக்கு எதிராக இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ள மூடநம்பிக்கை ஒழிப்புச் சட்டத்தை விரிவாக ஆராய்ந்து தமிழ்நாட்டிலும் அத்தகைய சட்டத்தை கொண்டு வருவது தான் மதச்சார்பற்ற அரசின் பணியாக இருக்க வேண்டும்.
அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமான அறிவியலுக்கு புறம்பான இந்த நியமனத்தை தமிழ்நாடு அரசு உடனே திரும்பப்பெற வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.