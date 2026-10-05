'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தின் கீழ் 8 கிராம் தங்க நாணயம், பட்டுப் புடவை வழங்க அரசாணை வெளியீடு
இந்தத் திட்டம், அரசாணை வெளியிடப்பட்ட அக்டோபர் 5ஆம் தேதி முதல் நடைபெறும் திருமணங்களுக்கு பொருந்தும்.
Published : October 5, 2026 at 10:58 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்ச ரூபாய் வரை வருமானம் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு திருமணத்தின்போது 8 கிராம் தங்க நாணயம், பட்டுப் புடவை வழங்கும் அண்ணன் சீர் திட்டத்துக்கு நிர்வாக அனுமதி மற்றும் நிதி ஒப்பளிப்பு வழங்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை சார்பில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், "தமிழர் மரபில் திருமணத்தின்போது அண்ணன் வழங்கும் 'சீர்' என்பது அன்பு, பாசம், பாதுகாப்பு மற்றும் பொறுப்பின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.
இதன் அடிப்படையில், புதிய வாழ்க்கையைத் தொடங்கும் மணப்பெண்களுக்கு அரசின் சார்பில் அன்புப் பரிசாக 8 கிராம் தங்க நாணயமும், ஒரு பட்டுப் புடவையும் வழங்கும் வகையில் இத்திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தை ஆண்டுதோறும் செயல்படுத்த நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், நடப்பு நிதியாண்டில் முதற்கட்டமாக ரூ.812 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய மணப்பெண்களுக்கு 22 காரட் எடையில் 8 கிராம் தங்க நாணயமும் ஒரு பட்டுப் புடவையும் வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்துக்கான தகுதிகள் மற்றும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் தனியாக வெளியிடப்படும் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தங்க நாணயம் மற்றும் பட்டுப் புடவை ஆகியவை தமிழ்நாடு வெளிப்படையான ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் சட்டம்-1998, மற்றும் அதற்கான விதிகள்-2000 ஆகியவற்றின்படி திறந்த ஒப்பந்தப்புள்ளி மூலம் கொள்முதல் செய்யப்படும்.
தங்க நாணயத்தின் கொள்முதல் விலை, கொள்முதல் ஆணை வழங்கப்படும் நாளன்று காலை இந்திய புல்லியன் மற்றும் ஜுவல்லர்ஸ் அசோசியேஷன் (IBJA) நிர்ணயிக்கும் விலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிர்ணயிக்கப்படும்.
இந்தத் திட்டம், அரசாணை வெளியிடப்பட்ட அக்டோபர் 5ஆம் தேதி முதல் நடைபெறும் திருமணங்களுக்கு பொருந்தும். இதற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையதளம் வாயிலாகப் பெறப்பட்டு, திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
திருமணமாகும் மணப்பெண்களுக்கு அண்ணன் சீர்! தமிழகத்தில் திருமணம் நடைபெறும் மணப்பெண்களுக்கு, அரசின் சார்பில் “அண்ணன் சீர்” என்ற அன்பான திட்டத்தின் கீழ் 8 கிராம் (22 காரட்) தங்க நாணயமும், ஒரு பட்டுப் புடவையும் வழங்குவதற்கான நிர்வாக மற்றும் நிதி அனுமதி வழங்கப்பட்டு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. முதற்கட்டமாக இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த ரூ.812 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இணையவழி மூலம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான இணையதளம் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்படும். திருமணம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்விலும் மிக முக்கியமான மகிழ்ச்சியான தருணம். அந்தத் தருணத்தில், ஒரு அண்ணனாக அரசே உடனிருந்து மணப்பெண்ணுக்கு சீர்வரிசை வழங்கும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மகளிரின் நலனையும், குடும்பங்களின் திருமணச் செலவுச் சுமையையும் கருத்தில் கொண்டு “அண்ணன் சீர்” திட்டத்தை செயல்படுத்தும் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. விஜய் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மகளிர் நலன் காக்கும் அரசின் மக்கள் நலப் பயணத்தில், “அண்ணன் சீர்” திட்டமும் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக அமையும். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் @CMOTamilnadu திரு. விஜய் அவர்களின் தலைமையில் மகளிர் நலனுக்காக தொடர்ந்து செயல்படுவோம்! #CMVijay #CMJosephVijay #tngovt #அண்ணன்சீர் #AnnanSeer #MinisterJagadeeswari #WomenWelfare #TamilNaduGovernment— Jagadeshwari (@jagadeshwarioff) October 5, 2026
இதுகுறித்து சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி வெளியிட்டுள்ள சமூகவலைதள பதிவில், "திருமணம் என்பது ஒவ்வொரு பெண்ணின் வாழ்விலும் மிக முக்கியமான மகிழ்ச்சியான தருணம். அந்தத் தருணத்தில், ஒரு அண்ணனாக அரசே உடனிருந்து மணப்பெண்ணுக்கு சீர்வரிசை வழங்கும் வகையில் இந்தத் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
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மகளிர் நலன் காக்கும் அரசின் மக்கள் நலப் பயணத்தில், “அண்ணன் சீர்” திட்டமும் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக அமையும். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் மகளிர் நலனுக்காக தொடர்ந்து செயல்படுவோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாக்குறுதியில் முரண்பாடு
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தேர்தல் வாக்குறுதியில், ஆண்டு வருமானம் 5 லட்ச ரூபாய்க்கு குறைவாக உள்ளவர்களுக்கு 'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தின் கீழ் 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், தற்போது ஆண்டுக்கு 2.5 லட்ச ரூபாய் வரை வருமானம் உள்ளவர்கள் மட்டும் 'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதி வாய்ந்தவர்கள் என்று அறிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.