சட்டம் - ஒழுங்கு RTI விலக்கு அரசாணை ரத்து; அரசிதழில் வெளியானது விவரம்
இதன் காரணமாக சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான விவரங்களை விதிகளுக்கு உட்பட்டு ஆர்.டி.ஐ மூலம் பெறலாம்.
Published : October 19, 2026 at 6:15 PM IST
சென்னை: சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான சில தகவல்கள் இனி ஆர்டிஐ சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படாது என்ற ஏற்கனவே பிறப்பித்த அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்ட விவரங்கள் அரசிதழில் (GO) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (Right to Information Act) 2005-ன் பிரிவு 24 உட்பிரிவு (4)-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு அளிப்பதாக கடந்த செப்டம்பர் 21 தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டிருந்தது.
செப்.27ஆம் தேதி வெளிவந்த இந்த அரசாணையில், தமிழ்நாடு அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ள உளவுத்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பான பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005 பொருந்தாது என தமிழ்நாடு ஆளுநர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவின் கீழ் மதம் மற்றும் சாதி மோதல்கள் தொடர்பான விவகாரங்கள்; தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் (NSA) ஆகியவற்றின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் தடுப்புக் காவல் நடவடிக்கைகள், தடுப்புக் காவலில் உள்ளவர்களின் பிரதிநிதித்துவ மனுக்கள், ஒவ்வொரு மாதமும் சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்துதல், காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது தொடர்பான விசாரணை அறிக்கைகளைப் பரிசீலித்தல் போன்ற தகவல்களை ஆர்.டி.ஐ-யில் பெற முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதை போன்று காவல் நிலையங்களில் ஏற்படும் மரணங்கள், காவல்துறை சித்ரவதை மற்றும் ரிமாண்ட் கைதிகளின் மரணம் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கை, மாணவர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்டோரின் போராட்டங்கள் தொடர்பான விவகாரங்கள் போன்றவை தொடர்பான தகவல்களையும் ஆர்.டி.ஐ-யில் பெற முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த அரசாணைக்கு திமுக, அதிமுக, பாமக, அமமுக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தன. குறிப்பாக, இந்த அறிவிப்பு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தை நீர்த்துப் போக செய்யும் எனவும், உடனடியாக இந்த அறிவிப்பை அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் எனவும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
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அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்பை தொடர்ந்து, பொது (சட்டம் - ஒழுங்கு) துறைக்கு ஆர்.டி.ஐ சட்டத்தில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக வெளியான அறிவிப்பை ரத்து செய்தது தமிழக அரசு. அந்த அறிவிப்பில், ‘தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-இன் பிரிவு 24-இன் உட்பிரிவு (4)-இன் கீழ் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு விலக்கு அளிப்பது தொடர்பான, மனிதவள மேலாண்மைத் துறையின் 21.09.2026 நாளிட்ட அரசாணை (நிலை) எண் 57 ரத்து செய்யப்படுகிறது' என்று அறிவித்ததிருந்தது.
இந்நிலையில், சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான சில தகவல்கள் இனி ஆர்டிஐ சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படாது என்று ஏற்கனவே பிறப்பித்த அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்ட விவரங்கள் அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, சட்டம் ஒழுங்கு தொடர்பான விவரங்களை விதிகளுக்கு உட்பட்டு ஆர்.டி.ஐ மூலம் பெறலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.