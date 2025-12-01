ETV Bharat / state

பொது பயன்பாட்டுக்கான நிலம் வீட்டு மனைகளாக மாற்றி விற்பனை - அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு

உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதியின் உத்தரவில் எந்த தவறும் இல்லை எனக் கூறி, மேல் முறையீட்டு வழக்கை நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் முகமது சபீக் அடங்கிய அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 5:30 PM IST

சென்னை: மக்கள் பயன்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை, வீட்டு மனைகளாக மாற்றி விற்பனை செய்த கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள் மீதும், உடந்தையாக இருந்த துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோவை மாவட்டம், பீளமேட்டில் உள்ள மில் தொழிலாளர்களுக்கு அவர்கள் உறுப்பினர்களாக உள்ள கூட்டுறவு சங்கம் மூலம் வீட்டுமனை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வீட்டுமனைக்கு 1968 ஆம் ஆண்டு, சிங்காநல்லூர் நகராட்சி ஒப்புதல் வழங்கியது.

இருப்பினும், சாலை, தெருக்கள் போன்ற பொது பயன்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை, நகராட்சி வசம் ஒப்படைக்காத கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள், அந்த நிலத்தையும் சங்க உறுப்பினர்களுக்கு வீட்டு மனைகளாக மாற்றி விற்பனை செய்துள்ளனர்.

இதை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி, பொது பயன்பாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை மாற்றியமைக்க முடியாது எனக் கூறி, இது தொடர்பான அரசாணையை ரத்து செய்தது. மேலும், நிலத்துக்காக வசூலிக்கப்பட்ட தொகையை, திருப்பி வழங்க கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு உத்தரவிட்டார்.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கூட்டுறவு சங்கம் சார்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் முகமது சபீக் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, உயர் நீதிமன்றத்தின் தனி நீதிபதியின் உத்தரவில் எந்த தவறும் இல்லை எனக் கூறி, மேல் முறையீட்டு வழக்கை நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் முகமது சபீக் அடங்கிய அமர்வு தள்ளுபடி செய்தது.

மேலும், பொது பயன்பாட்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை, வீட்டு மனைகளாக மாற்றி விற்பனை செய்த கூட்டுறவு சங்க அதிகாரிகள் மீதும், உடந்தையாக இருந்த துறை அதிகாரிகளுக்கு எதிராகவும் நடவடிக்கை எடுக்கும் படி, தமிழ்நாடு அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

அதே சமயம் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட நிதி இழப்பை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் வசூலிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் முகமது சபீக் அடங்கிய அமர்வு, பொது பயன்பாட்டுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலத்தை மூன்று மாதங்களில் கையகப்படுத்தி பராமரிக்கும் படி, கோவை மாநகராட்சிக்கும் உத்தரவிட்டனர்.

